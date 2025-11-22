Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Schweiz Super League
team-logoThun
Arena Thun
team-logoLugano
Lena Krey

FC Thun gegen FC Lugano heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt das Topspiel?

In der Swiss Super League steht heute das Duell Thun gegen Lugano an. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der FC Lugano trifft am heutigen Samstag, 22. November, im Rahmen des 14. Spieltages auswärts auf den FC Thun. Los geht die Begegnung in der Stockhorn-Arena um 20:30 Uhr in Thun.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Thun vs Lugano heute live im Free-TV und Livestream?

SRF

Gute Nachrichten für alle Fans in der Schweiz: Das Duell Thun vs. Lugano läuft heute live im Free-TV auf SRF zwei. Die Übertragung beginnt um 20:10 Uhr.

Die heutige Besetzung:

  • Kommentar: Manuel Köng
  • Moderation: Mevion Heim
  • Expertin: Martina Moser

Alternativ könnt Ihr die Partie auch bequem im Livestream auf SRF verfolgen – ebenfalls ab 20:10 Uhr.

Anstoßzeit Thun gegen Lugano

crest
Schweiz Super League - Super League
Arena Thun

Thun vs Lugano: Aufstellungen

Thun vs Lugano Aufstellungen

ThunHome team crest

4-4-2

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestLUG
24
N. Steffen
23
Marco Bürki
27
M. Heule
19
J. Bamert
37
L. Dahler
70
N. Reichmuth
16
J. Roth
6
L. Bertone
7
K. Imeri
18
C. Ibayi
74
E. Rastoder
1
A. Saipi
17
L. Mai
26
M. Marques
6
A. Papadopoulos
27
D. Dos Santos
8
A. Grgic
25
U. Bislimi
46
M. Zanotti
18
H. Mahou
21
Y. Cimignani
91
K. Behrens

3-4-2-1

LUGAway team crest

THU
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Lustrinelli

LUG
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Croci-Torti

Schweiz Super League
Lugano crest
Lugano
LUG
Sion crest
Sion
SIO
Schweiz Super League
Lausanne crest
Lausanne
LAU
Thun crest
Thun
THU

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Thun

Der FC Thun bleibt weiter im Höhenflug. Der Aufsteiger startet nach der Nati-Pause als souveräner Spitzenreiter in die heutige Partie. In der Tabelle liegt Thun komfortabel neun Punkte vor Basel und Young Boys.

News über Lugano

Der FC Lugano zeigt sich zuletzt deutlich stabilisiert: Nach einem schwachen Saisonstart haben sich die Tessiner wieder nach vorne gearbeitet. Zuletzt feierten sie einen 1:0-Erfolg gegen den FC Basel. Die Partie gegen St. Gallen wurde beim Stand von 1:0 für Lugano wegen heftiger Regenfälle abgebrochen. Mit einem Sieg im Nachholspiel könnte das Team sogar auf Rang drei klettern.

Form

THU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

LUG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

THU

Letzte 5 Spiele

LUG

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

12

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Thun vs Lugano: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen.
0