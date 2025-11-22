FC Thun gegen FC Lugano heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt das Topspiel?

Der FC Lugano trifft am heutigen Samstag, 22. November, im Rahmen des 14. Spieltages auswärts auf den FC Thun. Los geht die Begegnung in der Stockhorn-Arena um 20:30 Uhr in Thun.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Thun vs Lugano heute live im Free-TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans in der Schweiz: Das Duell Thun vs. Lugano läuft heute live im Free-TV auf SRF zwei. Die Übertragung beginnt um 20:10 Uhr.

Die heutige Besetzung:

Kommentar: Manuel Köng

Moderation: Mevion Heim

Expertin: Martina Moser

Alternativ könnt Ihr die Partie auch bequem im Livestream auf SRF verfolgen – ebenfalls ab 20:10 Uhr.

Anstoßzeit Thun gegen Lugano

Schweiz Super League - Super League Arena Thun

Thun vs Lugano: Aufstellungen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Der FC Thun bleibt weiter im Höhenflug. Der Aufsteiger startet nach der Nati-Pause als souveräner Spitzenreiter in die heutige Partie. In der Tabelle liegt Thun komfortabel neun Punkte vor Basel und Young Boys.Der FC Lugano zeigt sich zuletzt deutlich stabilisiert: Nach einem schwachen Saisonstart haben sich die Tessiner wieder nach vorne gearbeitet. Zuletzt feierten sie einen 1:0-Erfolg gegen den FC Basel. Die Partie gegen St. Gallen wurde beim Stand von 1:0 für Lugano wegen heftiger Regenfälle abgebrochen. Mit einem Sieg im Nachholspiel könnte das Team sogar auf Rang drei klettern.