Italien Serie A
team-logoInter Mailand
Giuseppe Meazza
team-logoAC Mailand
Lena Krey

In der Italien Serie A hat Inter Mailand heute AC Milan zu Gast. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Serie A steht direkt nach der Länderspielpause ein echtes Highlight an: Am heutigen Sonntagabend kommt es zum traditionsreichen Derby della Madonnina, wenn Inter Mailand auf den Stadtrivalen AC Milan trifft. Anpfiff im San Siro ist um 20.45 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Inter Mailand vs. AC Milan heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Mailänder Derby?

Das Mailänder Derby wird heute exklusiv beim Streamingdienst DAZN übertragen. Die Live-Sendung startet um 20:45 Uhr. Am Mikrofon begleiten Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard den Abend. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig – eine Free-TV-Ausstrahlung gibt es nicht.

Anstoßzeit Inter Mailand gegen AC Mailand

Giuseppe Meazza

Inter Mailand vs. AC Mailand: Aufstellungen

Inter Mailand vs AC Mailand Aufstellungen

Inter MailandHome team crest

3-5-2

Aufstellung

3-5-2

Home team crestMIL
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
95
A. Bastoni
32
F. Dimarco
20
H. Calhanoglu
23
N. Barella
8
P. Sucic
30
C. Augusto
9
M. Thuram
10
C
L. Martinez
16
C
M. Maignan
46
M. Gabbia
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
33
D. Bartesaghi
19
Y. Fofana
12
A. Rabiot
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
11
C. Pulisic
10
R. Leao

3-5-2

MILAway team crest

INT
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Chivu

MIL
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Allegri

Champions League
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
Italien Serie A
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Lazio Rom crest
Lazio Rom
LAZ

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Inter Mailand

Inter Mailand geht mit einer starken Bilanz von acht Siegen und drei Niederlagen in das Derby. Nach drei Erfolgen in Serie – zuletzt einem 2:0 gegen Lazio Rom vor der Länderspielpause – präsentiert sich das Team in ausgezeichneter Form. Vor dem zwölften Spieltag steht Inter Mailand mit 24 Punkten an der Tabellenspitze.

News über AC Mailand

In den vergangenen fünf Partien blieb das Team ungeschlagen und holte dabei zwei Siege sowie drei Unentschieden. Mit derzeit 22 Punkten und Tabellenplatz drei präsentiert sich die Mannschaft deutlich stärker als noch in der Vorsaison. Zuletzt verpasste sie jedoch beim 2:2 gegen Parma Calcio den dritten Sieg in Serie.

Form

INT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

MIL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

INT

Letzte 5 Spiele

MIL

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

5

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Inter Mailand vs. AC Mailand: Die Tabellen

