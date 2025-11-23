In der Serie A steht direkt nach der Länderspielpause ein echtes Highlight an: Am heutigen Sonntagabend kommt es zum traditionsreichen Derby della Madonnina, wenn Inter Mailand auf den Stadtrivalen AC Milan trifft. Anpfiff im San Siro ist um 20.45 Uhr.

Inter Mailand vs. AC Milan heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Mailänder Derby?

Das Mailänder Derby wird heute exklusiv beim Streamingdienst DAZN übertragen. Die Live-Sendung startet um 20:45 Uhr. Am Mikrofon begleiten Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard den Abend. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig – eine Free-TV-Ausstrahlung gibt es nicht.

Anstoßzeit Inter Mailand gegen AC Mailand

Italien Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Inter Mailand vs. AC Mailand: Aufstellungen

News über Inter Mailand

Inter Mailand geht mit einer starken Bilanz von acht Siegen und drei Niederlagen in das Derby. Nach drei Erfolgen in Serie – zuletzt einem 2:0 gegen Lazio Rom vor der Länderspielpause – präsentiert sich das Team in ausgezeichneter Form. Vor dem zwölften Spieltag steht Inter Mailand mit 24 Punkten an der Tabellenspitze.

News über AC Mailand

In den vergangenen fünf Partien blieb das Team ungeschlagen und holte dabei zwei Siege sowie drei Unentschieden. Mit derzeit 22 Punkten und Tabellenplatz drei präsentiert sich die Mannschaft deutlich stärker als noch in der Vorsaison. Zuletzt verpasste sie jedoch beim 2:2 gegen Parma Calcio den dritten Sieg in Serie.

Form

Bilanz direkte Duelle

Inter Mailand vs. AC Mailand: Die Tabellen

