Bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar geht es für die DFB-Auswahl im dritten Gruppenspiel gegen El Salvador. Am heutigen Montag, den 10. November, spielt die Elf ab 14.30 Uhr am Aspire Academy Pitch 5 in Doha.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Deutschland vs. El Salvador heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das DFB Team bei der U17 WM live?

Alle deutschen Spiele bei der U17-WM werden von Sky übertragen und zwar vollkommen kostenlos! Im TV benötigt Ihr jedoch ein Abo, dort läuft Deutschland vs. El Salvador auf Sky Sport News und Sky Sport Mix. Frei empfangbar ist die Partie allerdings im Livestream via skysport.de und auf dem Kanal von Sky Sport Youtube. Ein kostenpflichtiger Livestream ist über die Sky Sport App, Sky Go und WOW verfügbar.

Anstoßzeit El Salvador U17 gegen Deutschland U17

El Salvador U17 vs Deutschland U17: Aufstellungen

News über El Salvador U17

Für die U17 von El Salvador gestaltet sich die Weltmeisterschaft in Katar schwierig. Zum Auftakt musste das Team eine herbe 0:5-Niederlage gegen Nordkorea hinnehmen. Im zweiten Gruppenspiel gelang der Mannschaft beim 0:0 gegen Kolumbien zwar der erste Punktgewinn, sie wartet aber weiterhin auf den ersten eigenen Treffer. Mit einem Punkt und 0:5 Toren belegt El Salvador damit folgerichtig den vierten und letzten Platz in der Gruppe.

News über Deutschland U17

Deutschlands U17-Nationalmannschaft wartet bei der WM in Katar weiter auf den ersten Sieg. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Kolumbien kam das Team auch im zweiten Gruppenspiel gegen Nordkorea nicht über ein 1:1 hinaus. Auf der Mission Titelverteidigung steht die DFB-Auswahl damit vor dem letzten Vorrundenspiel am heutigen Monatg bereits unter Zugzwang. Aktuell belegt Deutschland Platz zwei. Für die K.o.-Runde qualifizieren sich die Erst- und Zweitplatzierten der zwölf Gruppen sowie die acht besten Gruppendritten.

Form

Bilanz direkte Duelle

El Salvador U17 vs Deutschland U17: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.