Am heutigen Sonntag, dem 23. November, steht in der 3. Liga ein echtes Spitzenspiel an: Rot-Weiss Essen trifft im Stadion an der Hafenstraße auf Energie Cottbus. Der Anstoß zum 15. Spieltag erfolgt um 19.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Rot Weiss Essen vs. Energie Cottbus heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Die Begegnung zwischen Rot-Weiss Essen und Energie Cottbus wird am heutigen Abend live und komplett bei MagentaSport übertragen. Die Sendung startet um 19.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Am Mikrofon ist Kommentator Christian Straßburger, durch die Übertragung führt Moderator Thomas Wagner.

Das Topspiel könnt Ihr sowohl in der MagentaSport-App als auch über die Website im Livestream verfolgen.

Anstoßzeit RW Essen gegen Energie Cottbus

RW Essen vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über RW Essen

Mit dem 2:1-Erfolg über den FC Ingolstadt hat Rot-Weiss Essen zuletzt ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und seine Ansprüche auf einen Platz in der oberen Tabellenregion untermauert. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Mit 26 Punkten liegen die Gastgeber aktuell in unmittelbarer Nähe zu Tabellenführer Duisburg.

News über Energie Cottbus

Nach 14 Spieltagen liegen Energie Cottbus und RW Essen in der 3. Liga zwar punktgleich, doch dank des besseren Torverhältnisses gehen die Lausitzer als Tabellenführer dieses direkten Duells ins Spiel.

Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen 13 Gegentore hinnehmen müssen. Auch in der vergangenen Woche lief es für Energie Cottbus alles andere als rund. Cottbus kassierte drei Pflichtspielniederlagen in Serie und verabschiedete sich dabei auch aus dem DFB-Pokal.

Form

Bilanz direkte Duelle

RW Essen vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.