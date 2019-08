Zidane não queria, mas Bale e James podem ter mais chances no Real Madrid

Jogadores não faziam parte dos planos de Zidane para a temporada, mas as dificuldades nas negociações podem mantê-los no grupo do time

A pré-temporada do foi bem diferente do planejado. Com a equipe não rendendo o esperado nos jogos amistosos e as dificuldades impostas pelo mercado de transferências, Zidane começará a temporada sob suspeita. Além disso, já que até agora o Real não conseguiu um acordo com o Manchester United para ter Paul Pogba, o treinador decidiu que aproveitará James Rodríguez e Gareth Bale nessa jornada.

De acordo com informações do As, Zidane teria dito a Florentino Pérez que como a negociação com Pogba não deu certo ele preferiria contar com o que já tinha no elenco. Dessa forma, as possíveis contratações de Christian Eriksen, do e Donny Van de Beek, do foram praticamente descartadas.

Florentino, por outro lado, parece não se agradar das decisões de Zidane. Dos cinco reforços contratados nessa janela, Zidane usa apenas Eden Hazard como titular. Éder Militão, Luka Jovic e Ferland Mendy devem ficar na reserva. Este último vai ter mais dificuldades devido à melhora de Marcelo, enquanto Takefusa Kubo e Rodrygo devem atuar pelo Real Madrid Castilla. Vinicius Junior também entra nessa história, já que o treinador francês indicou que pretende usar Isco no lugar do jovem brasileiro.

Dessa forma, Zidane mostra seu lado mais conservador e obstinado na hora da montagem do elenco. A reformulação do elenco do Real, que tanto vinha sendo falada, consistirá em apenas melhores opções para o banco de reservas e aqui entram James Rodríguez, Gareth Bale e tantos outros que já perceberam que não terão vida fácil sob o batuta de Zizou.