Marcelo aproveita lesão de Mendy, participa de gols e manda recado a Zidane

Defensor brasileiro é um dos poucos pontos bons na melancólica pré-temporada do Real Madrid

O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo é um dos poucos pontos positivos da pré-temporada do . Antes da estreia em LaLiga contra o , no sábado (17), os Blancos jogaram sete partidas amistosas e venceram apenas duas. Com muitos jogadores com rendimento abaixo do esperado, Marcelo foi bem e parece determinado a recuperar seu posto de titular na equipe.

Vale dizer que uma boa parte da boa sequência que teve na pré-temporada foi devido à lesão Ferland Mendy, ainda no segundo jogo da preparação. O brasileiro, entretanto, soube aproveitar a oportunidade para passar uma mensagem a Zidane. Ele participou de três gols nesse período: balançou as redes uma vez e deu duas assistências. Além disso, ele foi o jogador do elenco que mais minutos jogou na preparação: 473 minutos em campo.

Já em forma, o defensor deve ser parte importante dos planos do treinador para a temporada. Foi exatamente a questão física que fez com que Marcelo tivesse muito poucas oportunidades sob o comando de Santiago Solari, que à época deu mais minutos ao jovem Sergio Reguilón.

Mendy deve voltar apenas para a segunda rodada de LaLiga. Até lá, Marcelo deve batalhar para reassumir o posto de "intocável" com Zidane, pois foi assim nas três conquistas consecutivas da .

A mensagem que Marcelo passa é clara: quer voltar a ser o número um da posição, mesmo com a sombra de 50 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) de Ferland Mendy.