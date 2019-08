Pogba ainda não desistiu do Real Madrid, mas espera 'milagre' em Manchester

Mesmo com baixa probabilidade de deixar a Inglaterra, francês segue esperançoso por sua transferência à Espanha

Com o mercado ainda aberto, Paul Pogba continua esperando uma definição. Sua saída não é um movimento simples. Tanto que o próprio francês considera sua ida com como um milagre, caso realmente aconteça, mas ele não se desespera e mantém a esperança de que é possível.

Na , já consideram isso como águas passadas, mas Pogba quer vestir a camisa do Real “agora ou depois”. Ele não mudou de ideia quanto a isso e acredita que os dirigentes do podem negociá-lo por um preço acessível, o que até agora não aconteceu.

O time de Old Trafford queria ter encontrado no mercado um substituto ao francês, mas a janela se fechou e nenhum jogador para a posição foi contratado. Pogba reiterou mais de uma vez seu desejo de sair do United e desde o final da temporada passada não tem dúvidas que o melhor para si é sair da Inglaterra. Nada aconteceu como ele gostaria.

Pogba não tem forçado a barra para sair, mas está disposto a pedir mais uma vez por sua saída do clube inglês. Nem o início promissor com a goleada sobre o , na estreia da Premier League, o fez mudar de ideia. Tampouco a promessa de Ole Gunnar Solskjaer de fazer com que o time jogue no ritmo do francês, ou até mesmo uma possível futura oferta para renovação. O campeão do mundo segue firme e convencido que o jogo pode virar e uma transferência ao Real Madrid realmente aconteça.

O clube madrileno mantém a calma, assim como está procedendo com as negociações com Neymar e o PSG. Mas de uma coisa os espanhóis estão certos: não irão negociar por Pogba antes que o United aceite vendê-lo por um preço mais razoável. Os ingleses pedem 200 milhões de euros pelo meio-campista.

Mino Raiola, agente do francês, tem buscado diversas alternativas para Pogba deixar a Inglaterra, mas nenhuma de fato convenceu todos os envolvidos. Mesmo assim, não vai desistir de buscar um novo destino ao francês, deixando claro ao United que Pogba não tem outro desejo que não seja atuar pelo Real Madrid.