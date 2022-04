Zidan Sertdemir: Poderia o jovem do Leverkusen se tornar o novo Havertz?

Alto, esbelto e vestindo o número 29 nas costas – o Bayer Leverkusen teria sido perdoado por pensar que Kai Havertz havia retornado ao clube enquanto assistia ao empate com o Hertha Berlin em novembro.

Aparecendo à margem, pronto para entrar como substituto, estava um jogador que combinava com a descrição do melhor graduado da academia de todos os tempos do clube, embora, é claro, não fosse o atacante do Chelsea retornando ao seu clube de infância.

O jogador prestes a entrar e fazer sua estreia profissional usando o mesmo número que Havertz tinha na BayArena era, de fato, Zidan Sertdemir, e há grandes esperanças de que ele tenha um impacto semelhante na Bundesliga ao seu antecessor nos próximos anos.

"Acho que eles me deram o número porque sentem que tenho um grande talento e me veem indo na mesma direção que ele", disse Sertdemir ao Tipsbladet.

"É ótimo ser comparado a ele, agora que está no Chelsea, foi vendido por muito dinheiro, venceu a final da Liga dos Campeões e marcou nela.

"Mas não sinto que haja pressão extra sobre mim por causa disso."

Considerado um dos maiores jovens talentos da Europa, Sertdemir compartilha muitos outros atributos com Havertz além do número da camisa.

Ele possui excelente habilidade técnica, é um driblador experiente e tem um vasto alcance de passes, tudo isso sabendo como colocar a bola no gol - mesmo que ele geralmente jogue um pouco mais fundo do que o vencedor da final da Liga dos Campeões de 2021.

Sertdemir não é, no entanto, um jogador que foi educado dentro do sistema Leverkusen, como Havertz era desde os 11 anos.

Confira as melhores promessas do futebol com NXGN:

A equipa alemã é, de facto, o seu terceiro clube profissional, tendo trocado o Brondby pelo FC Nordsjaelland, na sua Dinamarca natal, aos 12 anos, antes de se juntar ao Leverkusen num acordo que pode chegar a 2 milhões de euros (R$ 9,9 milhões) se ele conseguir se estabelecer como jogador do time principal.

Arsenal, Ajax e Borussia Monchengladbach também estariam na disputa pelo meio-campista que Kim Engstrom, gerente dos rivais do Nordsjaelland, Odense, chamou de "o melhor jovem de 16 anos da Dinamarca".

A família de Sertdemir – de ascendência turca – foi atraída por uma mudança para a Alemanha depois de ficar impressionada com a forma comoa Bundesliga desenvolveu uma série de jovens talentos nos últimos anos, mais notbaly Erling Haaland no Borussia Dortmund.

⚽️⚽️⚽️ in 12 minutes, there's a new 2⃣9⃣ coming up...



Meet Zidan Sertdemir! pic.twitter.com/ElqJnsMSZJ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 10, 2021

"Ele tem um talento especial", afirmou o diretor esportivo do Bayer, Simon Rolfes, sobre a chegada de Sertdemir em junho, mas fez questão de enfatizar que ele seria introduzido no time principal "cedo", mas "silenciosamente".

Isso levou Sertdemir a treinar com o time principal do Bayer enquanto jogava predominantemente pelo sub-19 do clube, onde marcou oito gols e deu três assistências em 13 jogos até agora nesta temporada.

Essa forma, juntamente com ele marcando cinco gols em tantos jogos para a Dinamarca Sub-17 no início da temporada, o ajudou a ganhar três aparições como substituto para a equipe principal de Gerardo Seoane, tornando-se o estreante mais jovem do Bayer no processo.

Batizado em homenagem a Zinedine Zidane, ídolo de seu pai, fica claro que Sertdemir tentou usar o ex-craque francês e do Real Madrid como modelo em seu jogo.

Ele exige a bola, às vezes caindo muito fundo para recebê-la, e não tem medo de mostrar um truque ou dois quando pressionado pelos defensores, tornando extremamente difícil tirar a bola dele.

Naturalmente canhoto, talvez o maior atributo de Sertdemir seja o passe.

Ele opta regularmente contra a bola mais óbvia para um companheiro de equipe, escolhendo passes que outros jogadores só poderiam sonhar em fazer, embora sua leitura do jogo seja, às vezes, boa demais até mesmo para seus próprios companheiros de equipe

Our up and coming number 29, Zidan Sertdemir, with a 🚀🎯! pic.twitter.com/olJwqa5NDE — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 24, 2021

O jovem de 17 anos também tem uma média de bola parada, enquanto não tem medo de fazer seu trabalho defensivo quando necessário, embora Seoane ainda veja algumas melhorias que precisam ser feitas se ele quiser dar o próximo passo em sua carreira.

"Com Zidan, você pode ver seu bom jogo posicional nas entrelinhas, mas ele ainda não tem as características físicas", disse ele sobre o adolescente, que tem 1,82m de altura.

Mais artigos abaixo

Essas melhorias certamente virão para Sertdemir, que pretende seguir os passos não apenas de Havertz, mas também de Julian Brandt e o vice-campeão do NXGN 2022 Florian Wirtz em romper e se tornar uma figura chave em Leverkusen.

Os primeiros sinais são bons para um jogador que admitiu abertamente que sonha em um dia ganhar a Bola de Ouro.

Quem sabe, ele pode até seguir Havertz fazendo isso também!