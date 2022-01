Zenit tenta avançar em compra de Yuri Alberto, do Inter

O Zenit tenta avançar na compra de Yuri Alberto, do Internacional. A GOAL apurou que a proposta do clube da Rússia gira entre 15 milhões de euros e 20 milhões de euros, entre valores fixos e variáveis. O Colorado nega que esteja próximo de vender seu jogador. Além de definir os números da eventual transferênicia, a comissão dos agentes envolvidos na operação também seria um ponto a ser discutido.

O Colorado tem 70% dos direitos econômicos de Yuri Alberto - o Santos, clube formador do atacante, também tem uma fatia. O jogador de 20 anos está na mira do Zenit para um contrato de cinco temporadas. Recentemente ele foi alvo do Palmeiras, mas não houve acordo pela venda.

Essa não é a primeira vez que o Zenit tenta a contratação de Yuri Alberto. Outros clubes da Europa também observaram o jogador recentemente.

Yuri Alberto tem contrato com o Internacional até 2025. Ele chegou ao Colorado sem custos após sair do Santos. Na última temporada ele fez 19 gols e deu quatro assistências, em 55 jogos.