Palmeiras desiste de Yuri Alberto após "pedido inviável" do Internacional

O Palmeiras desistiu da contratação de Yuri Alberto no mercado da bola. Os paulistas fizeram uma proposta por sua contratação, mas ouviram um pedido do Internacional que consideraram inviável para a atual situação financeira, conforme apurado pela GOAL. As tratativas só serão retomadas em caso de recuo do Colorado.

Os gaúchos queriam 20 milhões de euros (R$ 128 milhões na cotação atual) para liberar o centroavante de 20 anos. O valor é considerado impossível para a gestão palmeirense, liderada por Leila Pereira.

Os paulistas fizeram uma proposta pela contratação do jovem. A ideia era pagar 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) e ceder três jogadores ao clube do Beira-Rio. A lista contava com o lateral esquerdo Victor Luís, que já foi negociado ao Ceará, o volante Matheus Fernandes e o centroavante Luiz Adriano, que negocia a sua rescisão contratual. Os moldes, contudo, não agradaram ao Colorado.

Sem acordo, Palmeiras e Inter seguiram conversando sobre a possibilidade de negociação do atacante. Entretanto, não chegaram a um consenso. A pedida inicial do Inter era de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) pela liberação do jovem. O clube reduziu para 20 milhões de euros, mas o montante é considerado inviável na Academia de Futebol.

Yuri Alberto tem contrato com o Internacional até 31 de julho de 2025. Ele já foi procurado por três clubes do futebol europeu na atual janela de transferências: Arsenal, Shakhtar e Zenit sonhavam com a sua aquisição para a temporada europeia.