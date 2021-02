Yusef Demir: o 'Messi austríaco', no radar do Barcelona

O jovem de 17 anos deve deixar o Rapid Vienna no fim da temporada e vários gigantes europeus já buscam acertar sua contratação

Como substituir um craque do calibre de Lionel Messi?

Essa é a questão que o Barcelona pode ser forçado a responder nos próximos meses, ao passo que o jogador argentino vê seu contrato se aproxiamr do fim no Camp Nou. E essa resposta pode ser ainda mais complexa do que parece.

Ao redor do mundo, é claro, já existem inúmeros 'novos Messi' que apareceram, ainda que nenhum tenha nem conseguido chegar perto de alcançar o mesmo nível do seis vezes vencedor da Bola de Ouro.

E mesmo que isso continue sendo o caso, existe um garoto parecido com Messi que pode receber a tarefa de substituir um dos melhores, senão o melhor, futebolista de todos os tempos.

Yusef Demir, jovem do Rapid Vienna, já recebeu olhares impressionados dos Blaugranas em sua transição para o futebol profissional, por mais que os catalães não sejam os únicos interessados.

Manchester United, Real Madrid, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Ajax e RB Salzburg todos já tiveram seus nomes associados com a chegada da promessa, e sua transferência parece apenas questão de tempo.

Um meio-campista canhoto, criativo com a bola e capaz de jogar em qualquer posição de ataque. Não é nenhuma surpresa que o jogador de 17 anos já está sendo comparado com o atleta que um dia, ele pode substituir.

"Yussi é muito criativo, tem o drible e uma perna esquerda poderosa," cntou seu empresário, Emre Ozturk, ao SPOX, em novembro de 2020. "Sua visão de jogo e técnica... são impressionantes. Ele joga um futebol parecido com o de Messi."

"Yussi é um grande fã dele. Ama tudo o que Messi faz. Sempre jogava com uma camisa dele."

Nascido na capital da Áustria, Demir começou sua carreira no futebol no time mais velho da cidade, o First Vienna, antes de assinar com o Rapid tendo apenas dez anos, mesmo que tenha sido integrado rapidamente ao sub-13.

Uma revelação nas categorias de base, foi subindo até chegar ao sub-16, onde começou a ser tutorado pela lenda do clube (hoje olheiro), Steffen Hofmann.

Revelado pelo Bayern de Munique na virada do século, Hofmann participou de mais 400 jogos no Rapid, atuando principalmente como meia-atacante.

Dada as similaridades entre os jogadores, especialmente em suas posições preferidas, Hofmann recebeu a tarefa de ser o "mentor" do jovem, enquanto ele continuava se desenvolvendo.

"Ele tem um potencial incrível," Hofmann contou ao LAOLA. "É um prazer enorme o ver jogar futebol."

"Em todo treino, qualquer um conseguia vir que ele é um jogador extraordinário. Nunca vi alguém tão bom como ele com sua idade."

Demir provou estar muito a frente de seus rivais quando, em 2019, com apenas 15 anos, foi escolhido o melhor jogador do torneio na tradicional Mercedes-Benz Junior Cup sub-19, na Alemanha, torneio em que o Rapid foi vice-campeão, perdendo a final para o Liverpool.

Um ano depois, em 2020, venceu novamente o prêmio, só que dessa vez o Rapid levantou a taça do torneio após bater o RB Leipzig por 4 a 0 na decisão.

Essa seria uma das últimas vezes que Demir jogaria pelas categorias de base, já tendo começado a fazer história no time profissional.

Após estrear saindo do banco de reservas faltando oito minutos para o fim da partida, em uma vitória sobre o Admira Wacker, em dezembro de 2019, Demir se tornou o jogador mais jovem da história do Rapid tendo estreado com 16 anos e 196 dias de idade.

Por mais que uma combinação de uma lesão no tornozelo e a crise do coronavírus fizessem com que ele tivesse que esperar quase sete meses para atuar de novo, não perdeu muito tempo até mostrar que estava pronto para o time de cima ao marcar contra o Sturm Graz.

A partir daí, se tornou titular da equipe de Dietman Kuhbauer, tendo feito seis gols e dado duas assistências em 25 partidas até agora.

Sua performance já o garantiu três jogos pelo sub-21 da Áustria, tendo marcado 19 vezes em 22 aparições pelo sub-15 e pelo sub-17.

Demir também está elegível para representar a Turquia, devido a sua ascendência, mas o treinador da seleção austríaca, Franco Foda, já está considerando lhe dar uma oportunidade no time principal.

Receber tal oportunidade marcaria outro ponto alto em uma carreira que muitos na Áustria esperam que replique a do principal jogador do país no momento, David Alaba.

"Eu tenho objetivos: ganhar tudo o possível e até a Liga dos Campeões," Demir contou ao Transfermarkt em uma rara entrevista. "Pessoalmente, desde que eu era muito pequeno, tenho o sonho de um dia vencer a Bola de Ouro."

Seu próximo destino nessa jornada em busca do prêmio de melhor jogador do mundo ainda está no ar.

Com o contrato de Demir prestes a expirar, em junho de 2022, a especulação é que o Rapid está contente em abrir mão do atleta no final de 2020-21 e fazer um "leilão", para não acabar perdendo o jovem de graça.

"Ele quer jogar pelo Barcelona um dia, mas nós ainda não estamos pensando sobre o próximo passo," contou Ozturk.

"É mais provável que seja na Alemanha. Nós já estamos falando com alguns clubes. Meu celular toca todo dia com mais algum interessado."

Seja quem for que consiga vencer a corrida para assinar com Demir, o clube estará contratando um jovem muito promissor.

O 'Messi austríaco' só está começando.