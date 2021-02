Fizemos as contas: Messi traz mais dinheiro ao Barcelona do que recebe do clube

A Goal analisa os números gerados por Lionel Messi nas finanças do clube Blaugrana com Marc Menchén, fundador e diretor da 2Playbook

Depois que o jornal El Mundo revelou os detalhes do contrato de Lionel Messi com o Barcelona, algumas perguntas ficaram no ar: Messi gera mais dinheiro do que ganha? O Barça poderia ter superado a barreira de 1 bilhão de euros em receitas sem o camisa 10? Conseguiria sustentar o dinheiro que vem de patrocínios e turnês sem ele? Para responder, a Goal falou com Marc Menchén, especialista em economia do futebol e fundador da 2Playbook.

Para Menchén, embora seja difícil determinar exatamente o quanto de dinheiro Messi movimenta pelo Barça, é certo que o argentino gera mais dinheiro para o clube do que recebe com salários.

O primeiro e mais óbvio motivo gira em torno do fato de a marca do Barcelona só te tamanho alcance em nível mundial graças à figura do argentino. Porém, a importância do camisa 10 para as finanças do clube vai muito além disso.

Quanto aos contratos de patrocínio com Nike, Rakuten e Beko, que respondem por um terço das receitas do Barcelona, por exemplo, ​​Menchén acredita que seria impossível manter esse nível de receitas sem Messi.

E isso sem contar o que é arrecadado com bilheteria ou venda de produtos oficiais, onde a camisa 10 do argentino é adquirida por pelo menos 80% dos torcedores que compram o uniforme Blaugrana.

Outro ponto importante se refere ao que é arrecadado com a participação do Barcelona em partidas amistosas ou turnês de pré-temporada, onde 50% destas receitas estão condicionadas à presença de Messi em campo.

A mina de ouro do Barcelona

Com tudo isso, Menchén está certo de que Messi gera mais dinheiro ao Barça do que recebe, opinião que também é compartilhada pelo ex-presidente e atual candidato à presidência Joan Laporta, que afirmou à RAC-1 que "Messi ganha um terço do que gera ao Barça".

Outro especialista em assuntos econômicos do futebol, Marc Ciria, sócio-fundador e Diretor da Diagonal Inversiones, explicou tudo o que Messi gera para o FC Barcelona nas redes sociais. Números que mostram um pouco do impacto e do valor gerado pelo argentino. E sua conclusão é direta: Messi gera um benefício maior para o Barça do que o salário que recebe.

Empezamos con el gran @JosepFabraC en un análisis tan simple como veraz.

Sólo la primera foto confirma que #Messi aporta más valor del salario.

El mejor "comercial" del #Barça y el jugador franquicia.

Seguiremos desgranando, con @ivancabeza y @joancliment2

Enquanto isso, o seis vezes melhor do mundo, que está livre para negociar seu futuro com qualquer clube desde janeiro deste ano, afirma estar concentrado apenas em terminar a temporada pelo Barcelona. O contrato do argentino com o clube culé se encerra no dia 30 de junho, data que o mundo do futebol espera ansioso para saber onde Lionel Messi irá jogar em 2021/22.