Quem será o “novo Messi”? Expectativa já atrapalha jogadores

Deulofeu, ex-novo Messi da Catalunha, relatou a dificuldade que teve para lidar com o rótulo quando surgiu no Barcelona

Bojan, Gerard Deufoleu, Tiago Luis, Matias Defederico, Erik Lamela, Paulo Dybala, Alen Halilovic, Martin Odegaard... A lista de "novos Messis" é imensa e outros nomes (alguns conhecidos e outros não) poderiam ser citados aqui.

Desde quando se tornou referência no futebol mundial, Messi sempre é colocado ao lado de jovens estrelas que apontam para um futuro tão brilhante quanto o do argentino. Porém, a previsão nem sempre é cumprida.

Essa comparação com grandes craques não é "privilégio" de Messi, mas de craques como Neymar, Kaká, com Igor Gomes sendo o caso mais recente, e até mesmo Pelé. Mas o argentino é o caso mais mundialmente famoso. Vários jogadores já foram taxados de "Messi asiático", "Messi inglês" e outros.

Mais times

Este rótulo de ser o sucessor de alguém nem sempre ajuda os jovens talentos, pelo contrário. Deulofeu, o ex-novo Messi da Catalunha, afirmou que foi difícil lidar com a pressão de ser comparado com o melhor jogador da atualidade: "Tem muita gente que acha que você será o próximo Iniesta, o próximo Messi, as estrelas do futebol", disse ele à BeIn Sports.

"Quando se é jovem, é difícil escutar que você será o próximo Messi, foi o que houve comigo. Os jovens precisam trabalhar todos os dias com calma, sem pressões. Devem aprender e trabalhar. Mas muitas pessoas falam muita coisa e colocam um sonho em você que é difícil de se realizar", completou.

Mais artigos abaixo

O jogador, hoje com 30 anos, defende o , da , mas já rodou por diversos clubes europeus como , e . Na atual temporada, ele já marcou quatro gols e deu cinco assistências em 30 jogos com o clube inglês, onde está feliz.

"Sou um jogador que não gosta de estar no banco. Quero jogar. Não importa se estou no , no Watford ou no de Munique. Quero estar jogando. Sou muito mais feliz jogando no Watford do que seria no banco do Barcelona. Sem jogar, não se é feliz, na minha opinião", afirmou Deulofeu.