Ypiranga x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste sabado (11), pela última rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Ypiranga e Grêmio se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), na Arena, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, do SporTV 3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na liderança isolada do Gauchão, com 28 pontos, o Grêmio entra em campo com o time reserva e sem o técnico Renato Gaúcho comandando a equipe. Vale lembrar que o Tricolor já está classificado às semifinais do estadual.

Do outro lado, o Ypiranga também entra em campo já garantido para o mata-mata do Gauchão. A equipe aparece na terceira posição, com 17 pontos. Foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Aproveitamento de 56% na primeira fase.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra 14 vitórias, contra apenas uma do Ypiranga, além de oito empates. No último encontro, válido pelo Gauchão 2022, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Brenno; João Pedro, Bruno Uvini, Gustavo Martins (Natã) e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Gustavinho (Gabriel Silva), Everton Galdino e Ferreira; Diego Souza.

Ypiranga: Allan; Gedeílson (Leandro Córdova), Robson, Windson e Gustavo Nogy; Clayton, Lohan, Mossoró e Erick; Matheuzinho e Bruno Baio (William Barbio)..

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Quando é?