Xavi insiste, e Barcelona pode oferecer Depay para ter Morata

A contratação de atacantes pelo Barcelona não pode parar apenas em Ferran Torres. Após a chegada do jogador de 22 anos, do Manchester City, por 55 milhões de euros, mais 10 milhões em bônus, o clube catalão está procurando também um centroavante para colocar à disposição do treinador Xavi. Na mira do Barça, há outro espanhol: os holofotes estão focados em Álvaro Morata, atacante da Juventus e seleção espanhola.

Xavi aprecia as qualidades do ex-atacante de Real Madrid e Chelsea, e está ansioso para adicioná-lo à sua equipe no mercado de transferências de janeiro, que começará na próxima segunda-feira (03). Após duas temporadas emprestado, a carreira de Morata pela Juventus está destinada a terminar no verão: os Bianconeri não estão dispostos a comprar em definitivo o atacante por 35 milhões de euros, valor estabelecido no acordo assinado no verão de 2020 com o Atlético de Madrid.

De acordo com a GOAL, o Barcelona poderá colocar o atacante holandês Memphis Depay, de 27 anos, na negociação, o qual marcou oito gols e deu duas assistências em 21 partidas, incluindo La Liga e Liga dos Campeões, nesta temporada. A Juventus tem dúvida sobre a condição física do ex-jogador do Lyon, que está fora com uma lesão na coxa desde o início de dezembro.

O Barça está fazendo com que o acordo se torne realidade, mas o clube terá negociar com o Atlético de Madri. Morata tem um contrato com os Colchoneros até 30 de junho de 2023: cabe apenas a eles darem a última palavra sobre uma possível transferência do atleta em janeiro, clube que detém os direitos do jogador de 29 anos.