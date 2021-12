Como um Barcelona na "pindaíba" pode tirar Ferran Torres do Manchester City?

O Barcelona praticamente selou a contratação do atacante Ferran Torres, do Manchester City, por 55 milhões de euros , apesar de ter uma dívida de 1 bilhão de euros em suas finanças. Assim, muitos estão se perguntando como o clube pode se dar ao luxo de trazer um reforço de e peso em meio a essa situação.

O acordo faz muito sentido para as partes envolvidas. Xavi quer qualidade no terço final; o Barça está desesperado por um jogador que possa marcar e ajudar no ataque, a fim de buscar uma vaga na Liga dos Campeões de 2022/23. E, no City, o jogador ainda não conseguiu se firmar desde que chegou, em 2020, vindo do Valencia, o que faz com que ele também se interesse pela ideia de ir ao Barça, voltando ao seu país natal.

Pelo lado do City, Torres não deve fazer tanta falta, uma vez que o ataque da equipe inglesa é bem servido, ainda mais com Raheem Sterling voltando à boa forma. Vender Torres por quase o triplo do que pagou ao Valencia (23 milhões de euros) - considerando passe e bônus - não é má ideia para o time de Pep Guardiola.

Independentemente de todos os envolvidos estarem satisfeitos com o acordo, os números têm que fechar para que ele realmente aconteça.

O financiamento inicial para o acordo com a City não é um problema, porque Barcelona recebeu um empréstimo de meio bilhão de euros pelo banco de investimentos Goldman Sachs. No entanto, os problemas estão com as regras de fair play financeiro e limite de gastos da La Liga, que já foram superados em muito. Assim como o Barça teve que esperar até os últimos minutos da janela de julho para registrar Sergio Agüero, graças a Jordi Alba e Sergio Busquets receberem cortes de pagamento, o Torres não poderá jogar imediatamente sem mais medidas para reduzir os custos do clube.

A recente aposentadoria de Agüero e a decisão de sacrificar o segundo ano de seu contrato com o Barcelona deu algum espaço, com os culés podendo gastar o que economizam apenas na proporção de 1 para 4, uma vez que estão acima do limite de gastos da La Liga. Por exemplo, se o Barcelona tiver 100 milhões de euros disponíveis, só pode gastar 25 milhões em taxas de transferência e salários para novos jogadores.

O diretor esportivo Mateu Alemany teria negociado um salário baixo com o Torres durante os primeiros seis meses de seu contrato, valor que aumentaria ao longo do tempo, de forma a ajudar a minimizar os custos desta temporada. A taxa de transferência será amortizada pela duração de seu contrato, que também é a chave para outra parte do plano do clube.

A questão mais urgente do Barça é renovar o contrato de Ousmane Dembele, uma vez que o atual se encerra ao final da atual temporada. A ideia é não apenas não o perder de graça, mas também que a parte restante de sua taxa de transferência possa ser paga durante os anos restantes de seu contrato. Isso criaria mais espaço para respirar e ajudaria a colocar a bola em movimento para conseguir o registro do Torres.

O Barcelona também pode pedir a Dembele para mudar sua estrutura de pagamento de salário para deixar o clube trazer Torres. É do interesse de todos no clube, inclusive dos jogadores, que o elenco seja reforçado no ataque, o que ajudaria os culés a cumprirem os objetivos da temporada.

Sergi Roberto é outro jogador com um contrato perto do fim e que pode negociar um novo acordo que minimize o que lhe é devido a curto prazo.

O mais importante de tudo, porém, é se desfazer de jogadores indesejados. Nas últimas semanas, Philippe Coutinho foi deixado no banco e viu jogadores como Riqui Puig e Ferran Jutgla passarem à sua frente. Trata-se de uma mensagem de Xavi, dizendo que o tempo do brasileiro acabou, e se o Barcelona pudesse vendê-lo, ou até mesmo emprestá-lo para tirar seu salário dos livros para esta temporada, seria uma grande ajuda.

Da mesma forma, Samuel Umtiti é outro jogador que não é necessário, assim como o goleiro reserva Neto. Jovens também devem ser procurados na janela de junho, apesar de Joan Laporta não se interessar em vender nomes como Frenkie de Jong e Sergino Dest, além de Ansu Fati, Gavi, Pedri e Nico Gonzalez.

Além da dependência da equipe, eles também carregam as esperanças dos torcedores. O acordo com a Torres também vai elevar o moral da torcida.

Embora alguns vejam a operação como uma extravagância para um clube que não pode arcar com ela, é também um sinal de que o Barcelona não está morto - algo que os patrocinadores e investidores potenciais vão gostar.

A derrota do Atlético de Madrid para o Granada, na quarta-feira (22), deixou o Barça a apenas dois pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões, apesar de seu péssimo início de temporada. Isso significa que investimentos imediatos podem agora ajudar a garantir a saúde financeira do clube a médio prazo.

Deixar as quatro primeiras colocações da Liga escaparem não é algo que os livros de contas do Barcelona possam suportar, ainda mais depois de seu tropeço na Champions, e Torres pode ajudar a evitar outra crise.