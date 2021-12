Como pôde confirmar a GOAL, o jogador Ferran Torres, atualmente no Manchester City, está próximo de fechar com o Barcelona, com o acordo a ser fechado nos próximos dias, estando aos comandos de Xavi Hernandez nesta próxima temporada.

O clube de Manchester havia pedido cerca de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 453 milhões) por Torres, mas, como apurado, o Barça está oferecendo 55 milhões (R$ 356 milhões) somados a uma quantidade de variáveis, tendo 10% de futura tranferência mais 4% de mecanismo de solidariedade pra o Valência, antigo clube do espanhol.

Como os custos salariais do Barcelona já ultrapassaram os limites que foram impostos, deverá ser realizada uma economia por parte do clube para que consigam adquirir Ferran Torres e registrá-lo em La Liga.

Para Xavi, um grande reforço que pode atuar como ponta e "falso 9", o qual já atua e mostra bom futebol na seleção da Espanha. Na cerreira, marcou 38 gols em 174 duelos disputados, segundo dados de oGol.

Após a saída de Aguero do City, por outro lado, Guardiola não conseguiu encaixar algum atleta na posição do clássico camisa 9, e esta não será mais ocupada por Torres, tirando uma grande opção do treinador. Gabriel Jesus e o grande candidato para o posto.