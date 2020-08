Willian recusa outra vez a renovação e vai mesmo deixar o Chelsea

À espera de um novo contrato de três anos, brasileiro tem sondagens de clubes da Inglaterra e dos Estados Unidos

Willian está mesmo de saída do . A Goal apurou que o atacante recusou pela segunda vez a oferta de renovação do clube inglês, que, a pedido do treinador Frank Lampard, reforçou recentemente a tentativa de um novo acordo válido por duas temporadas.

À espera de um vínculo de três anos, o brasileiro sabe que os blues não vão melhorar a proposta que está em cima da mesa, sobretudo porque há uma significativa reformulação no setor ofensivo em andamento. Depois das contratações de Hakim Ziyech, ex- , e Timo Werner, ex- , o próximo a chegar a Stamford Bridge deve ser Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.

Aos 31 anos, Willian, no entanto, está valorizado no mercado, ainda mais com as últimas boas atuações na reta final da Premier League. É alvo antigo dos rivais Arsenal e Tottenham, com quem já conversou informalmente, e na semana passada passou a despertar o forte interesse da , em especial do Inter Miami.

Em contato com pessoas próximas, o ex-corintiano avisou que só vai analisar as possibilidades envolvendo o futuro depois da Liga dos Campeões. O Chelsea, recorde-se, ainda tem o segundo jogo das oitavas de final para cumprir diante do de Munique - foi derrotado por 3 a 0 no primeiro duelo.

Willian, que por diversas vezes já manifestou o desejo de continuar a jogar na ou até mesmo um desafio nos , descartou há dois meses uma sondagem milionária do futebol chinês. De olho em novas convocações à seleção brasileira, não pensa em atuar neste momento da carreira num "mercado alternativo”.

Revelado pelo , o atacante brasileiro está no Chelsea desde 2013/14. Antes, passou rapidamente pelo Anzhi Makhachkala, da , e fez sucesso no , da , tendo cumprido quase seis temporadas completas.

Pelos blues, vale destacar, Willian já conquistou cinco títulos de expressão: (2018/19), Premier League (2014/15 e 2016/17), (2017/18) e Inglesa (2014/15).