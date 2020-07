Willian tem duas propostas da Premier League e outras duas na Europa, diz Kia

Em fim de contrato com o Chelsea, futuro de Willian segue indefinido; Kia revela propostas mas afirma que decisão será tomada ao final da temporada

Já classificado para a Champions League, o segue como um dos principais nomes no mercado e promete ter um time forte para a próxima temporada. No entanto, o futuro de Willian pode ser longe de Stamford Bridge. Segundo seu empresário, Kia Joorabchian, o brasileiro tem propostas da Premier League e de outros clubes da Europa e tomará uma decisão quando a temporada terminar.

O contrato de Willian com os Blues é válido até agosto deste ano e a diretoria propôs uma extensão do vínculo até 2022, mas nas mesmas condições vigentes atualmente, incluindo salário. Contudo, o atacante de 31 anos está disposto a deixar o clube londrino caso suas exigências não sejam atendidas com a renovação de contrato.

A partir disso, , e já foram ligados ao brasileiro, que está na Premier League há sete temporadas e pode se transferir sem custos adicionais para sua nova equipe.

“Ele tem duas ofertas concretas de clubes da Premier League em cima da mesa, uma oferta de um clube da e duas outras ofertas da Europa”, revelou Kia ao talkSPORT. "Ele vai tomar sua decisão após o último jogo da temporada", completou.

Com o fim da Premier League, o Chelsea ainda tem a final da FA Cup, que será disputada no dia 1º de agosto, contra o Arsenal, e a partida de volta das oitavas de final da Champions League, contra o de Munique.

Mesmo com as propostas, Kia fez questão de reiterar que o brasileiro sempre quis terminar a temporada no Chelsea, para então tomar sua decisão.

“Tivemos grandes ofertas - uma da MLS que exigia que ele se mudasse em 1º de julho -, mas ele sempre quis terminar a temporada no Chelsea e decidir após o fim da temporada”, explicou o agente.

Se o Chelsea realmente for eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern - a partida de ida, na Inglaterra, terminou em 3 a 0 para os bávaros - a temporada se encerra para Willian no dia 8 de agosto, e então ele poderá decidir seu futuro.

Com a camisa dos Blues, o brasileiro fez 339 partidas, somando 63 gols e 62 assistências, além de conquistar dois títulos da Premier League, um da e uma .