Quem é Kai Havertz, sensação do Leverkusen na Bundesliga?

O jovem meia-atacante já está na mira de gigantes como Barcelona, Juventus, Bayern e mais

A alemã é um campeonato que tradicionalmente revela grandes jogadores para o futebol. E segue a demonstrar esta característica, como podemos acompanhar hoje através de nomes como Jadon Sancho e Haaland (ambos pelo Dortmund), Alphonso Davies ( )... e Kai Havertz, joia do que, aos 20 anos, já atrai atenção das maiores potências da Europa.

O alemão nascido na região de Colônia fez sua estreia pelos profissionais do Leverkusen quando tinha apenas 17 anos. Naquele duelo contra o , em 2016, Havertz entrou para a história como jogador mais jovem a estrear no Campeonato Alemão pelo clube da Aspirina.

Este recorde foi quebrado também contra o Werder Bremen, em 2020, no retorno da Bundesliga após a paralização por causa da pandemia da Covid-19, com Florian Wirtz. Mas também serviu para mostrar a maturidade de Havertz, autor de dois gols na vitória por 4 a 1, em campo.

⚫️❤️ FINAL ❤️⚫️



⚽️ 04 goals

✅ 3 points



You love to see it. #SVWB04 | 1-4 pic.twitter.com/OU9n72BAFw — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 18, 2020

“Já parece um veterano”, diz Joachim Löw

Esta maturidade precoce, inclusive, não é uma avaliação feita do nada ou baseada apenas na frieza de seus (bons) números. Técnico da seleção alemã, Joachim Löw não esconde o ânimo em relação ao meia.

“Depois do primeiro treino dele conosco, eu me perguntei se ele já deveria ter sido chamado há um ou dois anos. Parece que ele sempre jogou com os outros. Eu vi isso poucas, pouquíssimas vezes, em um jogador antes”, disse em entrevista à revista alemã Kicker recentemente.

Pela seleção alemã, Havertz já disputou sete partidas e marcou um gol no empate por 2 a 2 em amistoso disputado contra a no final de 2019.

Como joga no Bayer Leverkusen?

Canhoto hábil, Kai Havertz é um meia que sabe carregar bem a bola e tem boa chegada na área do time adversário. Nesta temporada 2019-20, já desempenhou várias funções no time desenhado pelo técnico Peter Bosz.

O mais comum é vê-lo centralizado como meia central no 4-2-3-1, mas nos 4 a 1 sobre o Werder Bremen (18/05/2020), o camisa 29 jogou como atacante – embora saindo muito da área – e fez dois gols. Havertz também já atuou aberto pelo flanco direito e um pouco mais recuado. Ou seja: tem características completas de meia.

Números na temporada 2019-20

Considerando todas as temporadas com o Leverkusen, Havertz já acumula 40 gols e 27 assistências em 140 jogos pelas mais diversas competições oficiais.

Considerando apenas a campanha 2019-20, já são 12 gols e oito assistências. Apenas na Bundesliga ele acumula oito bolas nas redes e serviu seus companheiros em cinco oportunidades. Mas é bom ficar ligado: estes números irão aumentar!

Gigantes interessados

Exatamente por tudo isso, não faltam gigantes já interessados em contar com o alemão de 20 anos. As especulações ligam Kai Havertz a clubes como , , , , , e Bayern de Munique.

Contrato até 2022 e esperança de 100 milhões

Independentemente de qual será o destino de Kai, o clube que o quiser terá que desembolsar uma grande quantia em dinheiro. Havertz possui contrato com o Leverkusen até 2022, e apesar do carinho pela instituição não esconde a vontade de alçar voos mais altos – como afirmou para o Bild.

Bundesliga 19-20: veja a tabela de classificação

“O Leverkusen é um ótimo clube, me sinto bem aqui. Sempre disse isso, mas é claro que eu quero dar o próximo passo em algum ponto. É a minha ambição".

Técnico do clube, entretanto, Peter Bosz não imagina ver o meia saindo por um preço baixo, ainda que já indique um clima de despedida.

“Não vamos conseguir segurá-lo no próximo verão (da Europa, em 2021). Será uma transferência de 100 milhões de euros”, disse ao Algemeen Dagblad antes de se corrigir. “O que eu estou dizendo? Vai ser por mais de 100 milhões”, completou.