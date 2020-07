Lampard pede, e Chelsea reabre negociação para renovar com Willian

Blues ainda pensam num novo contrato de duas temporadas, mas estão cada vez mais pressionados por um vínculo maior

O resolveu reabrir as conversas para renovar com Willian. A Goal apurou que o clube inglês, que no começo do ano colocou na mesa um novo acordo válido por duas temporadas, ainda vai fazer uma última e decisiva tentativa para segurar o atacante, que, por sua vez, tem a preferência por um vínculo de três temporadas.

Os blues vão fazer (quase) de tudo para garantir a renovação, sobretudo depois de Frank Lampard ter feito um apelo nos bastidores pela manutenção do camisa 10. Outro fator que também tem pesado bastante é a possibilidade cada mais vez real de ver o jogador assinar por um rival de Londres - e têm interesse na contratação.

"A renovação é algo difícil de acontecer, porque o Chelsea me ofereceu dois anos. Eu pedi três e acabou aí, não conversamos, não negociamos nunca mais", revelou Willian, à Fox Sports, em meados de abril.

Num eventual acerto por três temporadas com o brasileiro, o Chelsea vai então abrir uma exceção na nova política, que sofreu uma mudança já em 2018, quando passou a permitir novos contratos válidos por duas temporadas com jogadores vistos como "veteranos" (acima de 30 anos), como aconteceu com o David Luiz em 2019. Antes disso, aliás, o limite era mais rigoroso: apenas uma temporada.

Willian, que por diversas vezes já manifestou o desejo de continuar a jogar na Premier League, recentemente descartou uma sondagem do futebol chinês. Neste momento, também de olho em novas convocações à seleção, não pensa em atuar num "mercado alternativo".

Aos 31 anos, o atacante brasileiro está na Inglaterra desde 2013/14. Antes, passou rapidamente pelo Anzhi Makhachkala, fez sucesso no Donestk, tendo cumprido quase seis temporadas completas, e , onde foi revelado e estreou como profissional em 2006.

Pelo Chelsea, vale destacar, Willian já conquistou cinco títulos de expressão: (2018/19), Premier League (2014/15 e 2016/17), Copa da (2017/18) e Inglesa (2014/15).