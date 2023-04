West Ham x Newcastle United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), em duelo atrasado da sétima rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na internet

Atravessando momentos opostos, West Ham e Newcastle United se enfrentam na tarde desta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em duelo atrasado da sétima rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Manchester United por 2 a 0, o Newcastle, na terceira posição, volta a campo podendo abrir três pontos de vantagem para o Tottenham (quarto colocado) em caso de triunfo.

Do outro lado, o West Ham, vindo de um empate e uma vitória, soma 27 pontos e está a um do Leeds, equipe que abre a zona de rebaixamento. O atacante Gianluca Scamacca, se recuperando de um problema no joelho, é a única dúvida da equipe. Danny Ings deve seguir no ataque.

Em 140 jogos disputados entre as equipes, o Newcastle registra 57 vitórias, contra 43 do West Ham, além de 40 empates. No último encontro, válido pelo returno do Campeonato Inglês 2022/23, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

West Ham: Fabianski; Kehrer, Zouma, Aguerd, Emerson; Soucek, Rice, Paqueta; Bowen, Ings, Benrahma.

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock; Murphy, Isak, Saint-Maximin.

Desfalques

West Ham

Sem desfalques confirmados.

Newcastle United

Miguel Almiron e Emil Krafth estão no departamento médico.

Quando é?