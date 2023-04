West Ham x Gent ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Conference League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), pelo jogo de volta das quartas do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

West Ham e Gent se enfrentam na tarde desta quinta-feira (20), na Inglaterra, pelo jogo de volta das quartas de final da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

No primeiro duelo entre as equipes, na Bélgica, empate por 1 a 1, o que deixa o confronto totalmente aberto. Quem vencer se classifica para encarar o vencedor de AZ Alkmaar x Anderlecht. O West Ham chega motivado após boa atuação diante do Arsenal, líder da Premier League, no último domingo. Os Hammers perdiam por 2 a 0, mas buscaram o empate com gols de Benrahma e Bowen.

O Gent está vivo na disputa embora não tenha conseguido criar uma vantagem no primeiro jogo em casa. O time é o 4º colocado no Campeonato Belga. Vale lembrar que não há critério de gol fora de casa, e, assim, qualquer empate leva a partida para a prorrogação, e caso persistir o placar, a vaga será decidida nos pênaltis.

Prováveis escalações

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd (Kehrer) e Johnson; Rice, Lucas Paquetá, Lanzini e Emerson Palmieri; Bowen e Ings.

Gent: Roef; Castro-Montes, Piatkowski, Okumu e Torunarigha; Hong, Kums, De Sart e Fofana; Cuypers e Orban.

Desfalques

West Ham

Lesionado, Gianluca Scamacca está fora.

Gent

Sem desfalques confirmados.

Quando é?