West Ham x Bournemouth: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (24), pela 13ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

West Ham e Bournemouth se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Em 14º lugar do campeonato com 11 pontos, o West Ham vem de derrota na rodada passada e viu Lucas Paquetá, com lesão no ombro, se juntar a Aguerd no departamento médico. Por outro lado, o técnico David Moyes deve ter os retornos de Cornet e Dawson, recuperados.

Já o Bournemouth está logo acima, na 13ª posição com 13 pontos somados, e também perdeu no último jogo. A equipe continuna com Brooks e Kelly em recuperação, mas não tem outros problemas para o duelo e o treinador O'Neil deve manter praticamente a mesma escalação.

Escalações:

Escalação do provável West Ham: Fabianski; Coufal, Zouma, Kehrer, Cresswell; Bowen, Rice, Soucek, Fornals; Antonio, Scamacca.

Escalação do provável Bournemouth: Neto; Smith, Mepham, Senesi, Fredericks; Christie, Cook, Lerma, Tavernier; Billing, Solanke.

Desfalques

West Ham

Lucas Paquetá e Nayef Aguerd, lesionados.

Bournemouth

David Brooks e Lloyd Kelly estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 24 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: estádio Olímpico, Londres - ING