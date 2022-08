West Ham 0 x 2 Manchester City: os primeiros gols de Haaland na estreia da Premier League

O norueguês marcou em seu primeiro jogo oficial pela nova equipe, que começou a temporada vencendo

O Manchester City começou a temporada da Premier League fazendo uma das coisas que faz de melhor: vencer. E para isso contou com Erling Haaland também confirmando sua especialidade: fazer gols.

Neste domingo (7), o Manchester City estreou no Campeonato Inglês visitando o West Ham, em Londres. E, mesmo jogando fora de casa, os Citizens conseguiram uma vitória - que pode ser decisiva lá na frente, ainda mais considerando que o Liverpool, rival pelo título nas últimas temporadas, empatou.

Grande reforço da temporada e um dos nomes mais badalados da janela, Erling Haaland mostrou o porquê de ser um dos jovens mais bem cotados da atualidade. O norueguês foi o responsável por colocar a bola na rede nos dois gols da equipe de Pep Guardiola, começando bem na missão de manter a incrível média de gols que tinha no Borussia Dortmund.

O primeiro dos gols foi de pênalti, sofrido pelo próprio Haaland, derrubado pelo goleiro Areola dentro da área. O norueguês mandou o goleiro para um lado e a bola para o outro aos 35 minutos do primeiro tempo, colocando o City em vantagem.

Depois de abrir o placar, os Citizens administraram a partida por um bom tempo, até os 20 minutos do segundo tempo, quando marcaram o segundo gol. Desta vez, Haaland recebeu uma bola enfiada na medida por Kevin De Bruyne e, na frente do goleiro, teve frieza para finalizar no cantinho e ampliar a vantagem no placar.

O resultado deixou o City na quarta posição da Premier League, que está embolada com apenas uma rodada disputada, enquanto o West Ham é o vice-lanterna. O próximo confronto dos Citizens será no sábado (13), em casa, contra o Bournemouth, e no dia seguinte os Hammers visitam o Nottingham Forest.