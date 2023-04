Vitória avalia investida por Vítor Jacaré, xodó da torcida do Bahia

Atacante de 23 anos tem contrato até dezembro de 2023 na Fonte Nova, mas Vitória avalia possível contratação do jogador

O Vitória tem interesse na contratação de Vítor Jacaré, que pertence ao Bahia e tem contrato até dezembro de 2023, como soube a GOAL.

Ainda não foi feita uma proposta pela contratação do atacante de 23 anos, mas os baianos avaliam a possibilidade de tirá-lo do arquirrival no mercado da bola.

Vítor Jacaré pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho de 2023. O atacante vai tomar decisão sobre o futuro somente depois de conversar com o Bahia.

Xodó da torcida, o atacante disputou 19 partidas pelo Tricolor baiano nesta temporada, com quatro gols marcados e três assistências. Jacaré soma 1.164 minutos em campo na atual temporada.