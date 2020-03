Vinícius Jr. se aproveita de lesão de Hazard para ser reforço do presente, não do futuro

O jovem brasileiro está recebendo chances inesperadas neste final de temporada e está brilhando na ausência do belga

Quando Eden Hazard se machucou, todos no - torcedores, diretoria e staff - ficaram preocupados em como o time reagiria. Mas a notícia foi boa para uma pessoa: Vinícius Júnior. Claro que não queria a lesão de seu companheiro, mas foi ele quem assumiu a posição do belga.

O brasileiro não era titular no Real Madrid desde Dezembro e tinha apenas começado seis partidas até esta última lesão do camisa 7. Desde então, Zinedine Zidane colocou Vinícius como titular contra o , pela Liga dos Campeões, e contra o , por LaLiga. E ele aproveitou as oportunidades.

Mesmo na derrota na Champions por 2 a 1, foi o ex- que criou a jogada para Isco marcar o gol madrilenho. E no El Clásico, foi dele o primeiro gol da equipe. De quebra, foi considerado por muitos jornais espanhóis como o melhor da partida que recolocou o Real na ponta da tabela.

"Eu estou muito feliz por Vinícius ter feito um gol", disse Zidane após a partida contra o Barça. "Ele estava trabalhando duro para voltar ao time nas últimas semanas e merece o gol. Marcar um gol tão importante contra o maior rival é fantástico para ele".

Aos 19 anos, Vinícius ainda é bem inconsistente. Ele é muito energico mas ao mesmo tempo não sabe como explorar ao máximo suas habilidades, podendo empolgar e decepcionar a torcida em poucos segundos, na mesma jogada. Ele consegue deixar os marcadores na saudade mas depois peca na finalização ou perde a bola para o último defensor.

Porém, não se deve esquecer que Vinícius era a grande esperança do Real Madrid na temporada passada. Enquanto o time se afundava e tudo dava errado, era o brasileiro quem dava um gás novo e fazia algo diferente em campo, tentando chegar ao gol o tempo todo.

Ele oferece ao Real velocidade, talento, dribles e tudo o que falta ao Real Madrid desde a saída de Cristiano Ronaldo, menos a finalização. Karim Benzema seria o responsável por colocar a bola pro fundo do gol, mas o francês não tem sido esse jogador, principalmente com somente dois gols nos últimos 14 jogos.

Pode demorar um pouco ainda para Vinícius Júnior chegar ao seu auge, mas ele está no caminho certo. E isso é ótimo para o Real Madrid, que está bancando o jogador como um dos principais nomes para o futuro desde quando assinou com ele quando o atacante ainda tinha 16 anos.

Hazard foi contratado para o presente; Vinícius, para o futuro. Mas com o belga fora por pelo menos dois meses, o Real precisa do brasileiro agora. E se o desempenho dele se manter no nível dos últimos dois jogos, ele não decepcionará.