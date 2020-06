Real Madrid volta para LaLiga com novo trio de ataque

No treinamento no Estádio Alfredo Di Stéfano, Zidane testou uma nova formação com jogadores que voltam de lesão

Entrando na última semana de preparação antes da volta de LaLiga, Zinedine Zidane começa a montar um "novo" , principalmente no ataque, posição problemática no clube na atual temporada. Em atividade realizada no Estádio Alfredo di Stéfano, o francês mesclou titulares e reservas e indicou um possível trio de atacantes.

A paralisação do futebol permitiu que dois jogadores se recuperassem de lesões e ficassem à disposição do treinador francês: Marco Asensio e Eden Hazard. Ambos atletas perderiam a temporada caso ela seguisse normalmente, mas podem voltar já neste domingo, contra o .

E justamente Asensio e Hazard que foram o trio de ataque juntamente com Karim Benzema no time titular. O ataque dos reservas foi formado por Vinícius Júnior, Rodrygo e Brahim Díaz. Outros jogadores como Bale, que pode voltar à Premier League, Mariano e Jovic, envolvido em mais uma polêmica, não estivam disponíveis.

Os últimos jogos de Asensio e Hazard pelo Real aconteceram faz tempo. O belga atuou pela última vez em 22 de fevereiro, na derrota por 1 a 0 contra o . Já o espanhol ainda nem estreou em 2019-20. Ele se lesionou na pré-temporada, contra o , e perdeu a temporada toda até aqui.

Não dá para ter 100% de certeza que esses jogadores serão titulares pois Zidane misturou reservas e titulares na atividade. Um time foi formado por Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Mendy, Kroos, Modric, James Rodríguez, Marco Asensio, Hazard e Benzema. A outra equipe tinha: Areola, Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Militão, Marcelo, Casemiro, Fede Valverde, Isco, Rodrygo, Vinícius e Brahim Díaz.

O treinamento foi feito no Estádio Alfredo di Stéfano com os uniformes de jogo para simular ao máximo as situações que os atletas encontarão nas próximas rodadas de LaLiga. O Real mandará suas partidas no estádio utilizado pelo Castilla já que o Santiago Bernabéu passa por reformas.