Vinícius Jr. quebra marca de Messi e copia CR7 para decidir El Clásico

Com o português vendo tudo, atacante teve boa atuação e abriu caminho para a vitória merengue contra o Barça

Vinicius Júnior viveu uma noite especial no Santiago Bernabéu. O jovem atacante foi um dos destaques do na vitória por 2 a 0 contra o , neste domingo, e quebrou inclusive uma marca do maior ídolo do arquirrival.

O brasileiro, que vinha tendo uma boa atuação e deu trabalho para a defesa catalã durante todo o clássico, tirou o zero do placar após receber de Kroos e chutar cruzado aos 25 minutos do segundo tempo.

Aos 19 anos e 233 dias, Vini Jr. agora é o jogador mais jovem a marcar no duelo neste século, superando Lionel Messi, que balançou as redes dos merengues quando tinha 19 anos e 259 dias.

E tem mais: depois de marcar, o jogador comemorou no melhor estilo Cristiano Ronaldo - que estava nas tribunas do Santiago Bernabéu torcendo pelo antigo clube.

Eu conheço essa comemoração Vinicius Junior.



Certeza que Cristiano Ronaldo está muito orgulhoso. pic.twitter.com/wiUmgVbT04 — LA MÁQUINA CR7 (@CR7LAMAQUINA) March 1, 2020

Arrepiei com o Vinícius Júnior comemorando igual o Cristiano Ronaldo e olhando pra o camarote onde ele está, namoral 👏🏻👏🏻❤️ — Archive Goat (@archivegoat) March 1, 2020

Uma péssima noite para quem não gosta do Vinicius Junior.



Decidiu o El Clássico e colocou o Real Madrid na liderança. pic.twitter.com/WURe535Wpw — Cavalinho do (@Cavalinho_CRF85) March 1, 2020

VINÍCIUS JÚNIOR COMEMOROU O GOL COM O SIIIIU — Cristiano Ronaldo (@CR7Brasil) March 1, 2020

Vinicius Junior vai ser emprestado, nem vai jogar no Real Madrid", disseram...

Chupa 😂 #ElClásico pic.twitter.com/jQcAEvcOSF — BEM QUE O KALIL FALOU ❤️🖤☕️ (@Jacksilva8119) March 1, 2020

A boa atuação e o gol dão fôlego a Vinicius Júnior depois de uma temporada complicada, na qual conviveu com críticas da imprensa e da torcida e com especulações de que seria emprestado.

"Sempre trabalho muito e sabia que ia chegar esse momento. Toni (Kroos) deu um bom passe, que sempre fazemos no treinamento, e hoje pude marcar", declarou o ex-flamenguista na saída do gramado.

Mariano, já nos acréscimos, marcou o outro gol do Real na partida. Com o resultado, a equipe merengue assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, com 56 pontos, um de vantagem para o Barcelona.