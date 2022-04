Vinicius Jr. mostra confiança e manda recado para o jogo de volta da semifinal

Nada está definido na Champions League! O primeiro jogo entre Manchester City e Real Madrid pela semfinal da competição europeia terminou com uma vantagem para os ingleses que, dentro de casa, venceram por 4 a 3. No entanto, depois de tantas recuperações, os Blancos não estão prontos para jogar a toalha, e Vinícius Jr. fez questão de deixar isso bem claro.

Entregando tudo o que prometeu, o jogo entre Manchester City e Real Madrid pela ida da semifinal da Liga dos Campeões foi eletrizante. Duas das maiores equipes da atualidade entram em campo e deram um show com direito a sete gols - entre eles alguns golaços -, mas nada foi definido ainda.

O Real Madrid já conseguiu incríveis recuperações ao longo dessa Champions, passando por equipes como o Paris Saint-Germain após uma derrota na primeira partida das oitavas de final, e pelo Chelsea, mesmo com uma grande partida dos ingleses que abriram 3 a 0 na volta das quartas. Assim, o moral e a confiança da equipe estão lá em cima para o jog de volta no Santiago Bernabéu.

Autor de um dos gols do Real contra o City, Vinicius Jr. deixou isso bem claro em uma postagem no Instagram após a partida desta terça-feira (26). "Nos vemos no Bernabéu", escreveu o brsileiro na legenda de sua foto.

Ainda em campo, dando entrevista à TNT Sports, Vini já pensava na revanche contra os ingleses, buscando mais uma classificação heróica, dessa vez para a grande final. "Temos que ter energia positiva durante 90 minutos no Bernabéu, com a torcida empurrando. Espero que a torcida venha junto com a gente. Respeitaremos muito o City, que tem um grande elenco e jogará como jogou hoje aqui, mas temos que estar com a cabeça tranquila, pois temos tudo para passar", disse "Queremos mais. Temos que estar concentrados para fazer um bom jogo na volta e ir para a final".

À emissora, ele também aproveitou para elogiar seu companheiro de ataque, Karim Benzema, que marcou os outros dois gols da equipe merengue no jogo e atingiu uma marca histórica. "O Benzema é um grandíssimo jogador. Tenho a honra de jogar junto com ele. Se correr tudo bem, vamos sair daqui [da Champions] campeões, ele com a 'Bola de Ouro', fechando a temporada de forma especial", torceu.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, com promessa de casa cheia de torcedores merengues.