Benzema ultrapassa 40 gols na temporada e atinge mais um feito histórico no Real Madrid

Karim Benzema está fazendo uma temporada espetacular, sendo o maior goleador tanto do Campeonato Espanhol quanto da Champions League. E se já era difícil de botar defeito antes, após o jogo de ida contra o Manchester City pela semifinal da Liga dos Campeões, ficou ainda mais. Isso porque, o francês entrou para um seleto grupo de quatro - agora cinco - jogadores que conseguiram marcar pelo menos 40 gols em uma única temporada pelo clube espanhol.

Mesmo com a derrota por 4 a 3 para o Manchester City, o jogo desta terça-feira (26) entrou para a história da carreira de Karim Benzema. Autor de dois gols no Etihad Stadium, o atacante alcançou 41 tentos somando todas as competições disputadas pelo Real Madrid na temporada 2021/22.

Passar dos 40 gols em uma única temporada com a camisa dos Blancos, porém, não é algo nada comum, tanto que, além de Benzema, apenas quatro outros atletas alcançaram esse feito. E foram ninguém mais ninguém menos do que Alfredo Di Stéfano (que dá nome a um dos estádios do Real Madrid), Ferenc Puskás (homenageado pela Fifa com ao dar o nome dele ao prêmio de gol mais bonito do ano), Hugo Sánchez (multi artilheiro do Campeonato Espanhol pelo time merengue) e Cristiano Ronaldo, que por muitos anos foi companheiro do francês no ataque merengue.

Na lista, Benzema, nesta temporada, empata com Di Stéfano e Hugo Sánchez, que atingiram o feito uma vez cada um, enquanto Puskás fez pelo menos 40 gols em três temporadas com a camisa dos Blancos. Cristiano Ronaldo está bem à frente de todos, tendo atingido essa marca em surpreendentes oito temporadas, que ainda foram seguidas.

O gol que garantiu Benzema neste seleto grupo foi o primeiro marcado por ele contra o Manchester City, ainda no primeiro tempo, diminuindo a desvantagem do Real para 2 a 1 na casa dos ingleses. Depois, ele ainda colocou mais um bola na rede, que representou o terceiro dos Blancos no jogo, em um pênalti batido de cavadinha nos minutos finais do jogo de ida da semifinal da Champions League 2021/22.