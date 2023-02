Villa Nova x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro visita o Villa Nova na noite deste sábado (18), às 19h (de Brasília), no estádio Castor Cifuentes, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Lanterna do grupo A com 4 pontos, o Villa Nova vem de derrota na rodada passada e tenta se recuperar na competição. Já o Cruzeiro é o último colocado do grupo C, com 5 pontos. A Raposa sabe que precisa reagir e vencer se quiser continuar sonhando com uma vaga na próxima fase.

Prováveis escalações

Escalação do Villa Nova: Thiago Braga; Cleiton Silva, Alex Paulino, Renan e Ruan; Gabriel Santos, Jorginho e Dodô; Igor Oliveira, Léo Reis e Luan.

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Kaiki, Oliveira, Reynaldo, Brock e Igor Formiga/Wallisson; Neto Moura, Ian Luccas e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto.

Desfalques

Villa Nova

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?