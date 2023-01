Campeonato Mineiro: Os artilheiros da edição 2023

Confira os artilheiros do Campeonato Mineiro de 2023

Casa do América, Atlético-MG e Cruzeiro, equipes da elite do futebol nacional, o Campeonato Mineiro está de volta para a temporada 2023. A competição conta grandes artilheiros do futebol nacional, como Hulk, Gilberto e Wellington Paulista, para esta edição.

Agora, os 12 times classificados para o torneio de 2023 disputam os jogos da fase de grupos, divididas em três chaves.

Abaixo a GOAL te mostra a lista de artilheiros do Mineiro 2023, veja!

Artilharia - Campeonato Mineiro 2023

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDAS 1 Hulk Atlético-MG 2 1 2 Patrick Marcelino Caldense 1 1 =2 Nathan Athletic 1 1 =2 Vinicius Locatelli Athletic 1 1 =2 Keké Tombense 1 1 =2 Nikão Cruzeiro 1 1 =2 Bruno Rodrigues Cruzeiro 1 1 =2 Cristiano Patrocinense 1 1

Quem foi o artilheiro do Mineiro 2022?

Pedro Souza/Atlético-MG

Na última edição, Hulk, atacante do Atlético-MG, foi quem mais marcou gols no Campeonato Mineiro. O jogador, em oito jogos disputados, balançou as redes dez vezes.

Quem foi o garçom do Mineiro 2022?