Vila Nova x Avaí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Goiânia, o Vila Nova recebe o Avaí na noite deste sábado (12), às 18h (de Brasília), no estádio OBA, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

A vitória no jogo passado fez o Vila Nova subir para o quarto lugar, com 38 pontos. O time goiano agora busca um novo triunfo para se manter dentro do G-4.

Do outro lado, o Avaí ganhou clássico catarinense e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento, ficando na 16ª posição, com 21 pontos. Os catarinenses buscam um novo triunfo para permanecer fora do Z-4 por mais uma rodada.

Prováveis escalações

Vila Nova: Denis, Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo, Rodrigo, Ralf, Igor, Henrique Almeida, Guilherme Parede, Lourenço e Neto Pessoa.

Avaí: Igor Bohn, Bruno Cortez, Lipe, Douglas, Igor, Wellington, Eduardo Biasi, Rafael Gava, William Pottker, Natanael e Denílson.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Quando é?