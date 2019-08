Vidal se recusa a ouvir propostas e prefere seguir no Barcelona a encher cofres do clube

Poderia o Barcelona, precisando de dinheiro para contratar Neymar, considerar vender o chileno?

Fazer caixa com Arturo Vidal ou ficar com o chileno? Este é um dos dilemas que vive o nos últimos dias, que não sabe ao certo o que fazer com o meio campista. Porém, Vidal já deixou claro que não quer sair para time algum e que, se depender apenas de si mesmo, continuará no Barça.

Fontes consultadas pela Goal afirmar que o Barcelona precisa de dinheiro para contratar Neymar e para isso precisa vender jogadores do atual elenco. Para alguns diretores do clube, vender Vidal não seria um mau negócio e ajudaria o clube na contratação do brasileiro.

Houve muitos rumores sobre a saída do volante chileno, mas nem o jogador nem seu representante estão dispostos a ouvir propostas neste momento. A chegou a cogitar Vidal, mas o chileno negou e segue com a intenção de cumprir seus dois anos restantes de contrato.

Mesmo com a grande concorrência no meio de campo barcelonista, Vidal acredita no seu potencial e que poderá ganhar muitas chances no time de Ernesto Valverde. Na temporada passada ele também começou por baixo, mas ganhou confiança e foi importante em diversos jogos. Apesar do Barça estudar ofertas, Vidal quer continuar no Camp Nou.