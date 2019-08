PSG faz jogo duro com proposta do Barcelona por Neymar, mas negociação continua

O clube francês rejeita o empréstimo com opção de compra fixada, proposto pelo Barça; negociações, porém, não se encerraram

A negociação envolvendo a saída de Neymar do ainda não evoluiu da maneira que queria o , maior interessado na contratação. De acordo com informações que a Goal obteve, o Paris Saint Germain recusou a oferta feita pelo clube catalão. A proposta era: empréstimo com opção de compra por 150 milhões de euros ao final deste período.

Fontes ligadas ao Barça confirmaram a Goal que o PSG avalia Neymar em torno de 160 milhões de euros. Muito abaixo dos 222 milhões de euros pagos pelos parisienses em 2017, mas ainda muito além do que os cofres blaugranas conseguem bancar. A transferência de Coutinho para o , por empréstimo, fez o Barça repensar toda a estratégia para trazer Neymar de volta.

Detalhes da oferta

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a oferta apresentada pelo Barcelona era de dois anos de empréstimo, com o clube espanhol pagando ao PSG pelos serviços prestados por Neymar. Esta “renda” seria maior que a do Bayern por Philippe Coutinho (8,5 milhões de euros). O Barça entende que o Paris fez um altíssimo investimento pelo brasileiro e colocou isso na balança para fazer a oferta. Vale lembrar que o salário de Neymar é maior que o de Coutinho.

A grande novidade fica por conta da compra. No primeiro ano de empréstimo, a compra não seria obrigatória, mas no segundo ano sim. Isso seria bom para as duas partes: para os franceses seria bom pois eles ganhariam mais dinheiro, e para os catalães pois dois anos seria um tempo suficiente para juntar os recursos necessários.

Esses dois anos propostos seriam ótimos também para Neymar, que não está feliz na França. Todos conhecem seu talento e sua capacidade de decidir, mas ele deve mostrar valor depois de duas temporadas marcadas por irregularidades e lesões. Após o primeiro ano de empréstimo, caso o Barça avaliasse que seria possível contratar Neymar, haveria também esta possibilidade.

Há alguns dias, o Paris chegou a pedir Coutinho, Semedo e 50 milhões de euros pelo brasileiro. Mas o Barça não foi capaz de convencer o agora jogador do Bayern de Munique nem o lateral português, que não quer ser usado como moeda de troca. Assim, uma negociação que parecia certa foi por totalmente perdida. Agora, a nova negociação também não teve sucesso. Embora o Barcelona esteja buscando alternativas, o PSG parece não ceder. A ida de Neymar para o Barcelona pode causar um "efeito dominó" na Europa.

Mas em todo caso, as negociações continuar, e tanto o PSG quanto o Barcelona parecem se encaminhar para um ponto de comum acordo. Mesmo com as informações da RAC1, que assegurou que o Paris recusou esta oferta por Neymar, as tratativas não parecem ter se encerrado.