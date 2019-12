Venda ao Corinthians mostra que Grêmio desistiu de Luan. E a torcida não está feliz

Torcedores detonam a diretoria no Twitter após a venda do atacante

O emitiu uma nota oficial comunicado a venda do atacante Luan ao . Segundo o clube eles até tentaram renovar o contrato do atacante, mas ele preferiu seguir para a equipe paulista.

A torcida gremista que não ficou muito feliz com a venda, eles acusam a diretoria de não ter se esforçado o suficiente para manter Luan em Alegre.

Em um tweet do Grêmio agradecendo Luan, os tricolores não deixaram a história barata, muitas críticas foram direcionadas à diretoria do clube.

Um tiro no coração doeria menos.

Mal demais nessa, GREMIÃO😢 pic.twitter.com/YJa2luo6CC — 𝗕 𝗘 𝗥 𝗡 𝗔 🏆🏆🏆🇪🇪 (@bernapoa2) December 14, 2019

Perder um ídolo desse tamanho para outro time Brasileiro é se colocar como Time Pequeno, e jogar na conta dele depois de tudo que fizeram é até leviano.

Enquanto isso Renato pedindo aumento salarial para renovar...

Segunda a gente conversa na Arena. — 𝗕 𝗘 𝗥 𝗡 𝗔 🏆🏆🏆🇪🇪 (@bernapoa2) December 14, 2019

me diz q é fake, pelo amor de Geromel — bruxa 🇪🇪 (@la_gremista) December 14, 2019

O Grêmio não consegue tirar um único bom jogador de um clube grande, seja no brasil ou fora. Os outros vem aqui e levam por migalhas nossos idolos, foi assim com grohe(nem receberam) e esta sendo assim com o Luan. Que amadorismo! — André 🇪🇪 (@andrengrr) December 14, 2019

Além disso muitos responsabilizaram Renato Gaúcho pela vontade do atacante de deixar o clube. O treinador do tricolor chegou a criticar Luan publicamente e passou a usá-lo cada vez menos em seu time.

Quando o Renato de 2017 volta? Ou essa pergunta só vale pra quem não é bruxinho da estátua? — La cornetacion (@lacornetacion) December 14, 2019

Que vergonha, Romildo. Que vergonha, Renato. Vergonha, vergonha. — Igor Natusch (@igornatusch) December 14, 2019

O Corinthians acertou a compra de 50% dos direitos econômicos de Luan, por cerca de R$ 22 milhões.

Leia o comunicado do Grêmio na íntegra:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa a sua torcida que foi efetivada a negociação de venda do atleta Luan Guilherme ao Sport Club Corinthians.

Considerando que restou fracassada a tentativa de prorrogação do contrato do atleta em razão de manifestação expressa e escrita do mesmo e de seu representante; a comunicação clara e formal ao Clube do desejo de sair por considerar o seu ciclo aqui encerrado; considerando também o prazo de vigência de apenas mais um ano do contrato de trabalho, bem como os riscos que o Grêmio corre doravante, em face da legislação brasileira que regula a matéria, o Grêmio comunica a venda nas seguintes condições: pagamento de 5 milhões de euros à vista, correspondendo a 50% dos direitos econômicos do atleta e a quitação pelo Corinthians do saldo devedor do atleta Juninho Capixaba.

O Grêmio agradece os anos de trabalho de Luan, suas e nossas conquistas e deseja-lhe sorte na vida pessoal e desportiva".