Venceu Real Madrid e foi para o exército: a impressionante história do treinador do Sheriff Tiraspol

Yuriy Vernydub é treinador dos moldavos Sheriff Tiraspol, mas também é um ucraniano orgulhoso e um daqueles que deixou de lado os compromissos profissionais, por enquanto, para se tornar um soldado e lutar contra a invasão da Rússia à Ucrânia.

Com a tensão do conflito na Europa, muitas pessoas foram forçadas a fugir da Ucrânia após a ação militar sancionada por Vladimir Putin.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vernydub, que ganhou o noticiário da Liga dos Campeões nesta temporada, está indo na direção oposta enquanto se esforça para ajudar a restaurar a paz em seu país.

Seis meses atrás - em 21 de setembro de 2021 - Vernydub comandou uma das maiores vitórias da história da Liga dos Campeões, quando Sheriff surpreendeu o Real Madrid por 2 a 1, no Santiago Bernabéu.

Depois de passar pelas primeiras fases para chegar à fase de grupos, o time provou, na medida do possível, que poderia se defender contra a elite continental. O Sheriff não conseguiu chegar ao mata-mata, mas, mesmo assim, conseguiu ir para a Liga Europa depois de terminar em terceiro lugar em seu grupo.

Porém, o time acabou sendo eliminado ainda nos play-offs para o Braga. Mas poucas horas depois desse confronto acabar, a vida de Vernydub e seus compatriotas mudou completamente.

O treinador de 56 anos, que admite não ter “problemas em usar armas de fogo”, disse à BBC: “Meu filho me ligou às 4h30 e me disse que os russos iam atacar."

“Ao voltar para casa, vi muitos homens fortes saindo do país. Se eles voltarem, ficarei feliz. Eu entendo que eles partiram com suas famílias para a Moldávia, Romênia e assim por diante. Compreendi naquele momento que não posso fazer a mesma coisa."

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!



He defeated Real Madrid in the autumn



Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022

Vernydub contou como foi a reação da sua família após contar que estava indo para a guerra: “As pessoas próximas a mim tentaram me impedir. Minha esposa, meus filhos, meus netos. Eu permaneci forte e agradeço a minha esposa por me apoiar. Ela me conhece. Se eu tomar uma decisão, não a mudarei."

“Neste momento acho que não estou muito longe do conflito. As batalhas mais pesadas estão provavelmente a 120 km de onde estamos. Mas eu tomei minha decisão, então está tudo bem. Eu não estou com medo."

“Eu estava no exército quando era jovem - era obrigatório fazer isso por dois anos. Mas foi em uma unidade para esportistas. Durante dois meses, fomos instruídos na teoria e depois aprendemos a manejar uma arma. Mas isso foi há muito tempo. Não posso dizer que tenho dificuldade em usar armas de fogo, sei como usá-las."

“Não consigo entender (Vladimir) Putin e seu círculo. E não consigo entender os russos que não estão contra ele. Eu entendo que muitos dos cidadãos russos não percebem o que está acontecendo. Na Rússia, as coisas são mostradas de maneira bem diferente do que são."

“Não tenho dúvidas de que a Ucrânia vencerá esta guerra. Não consigo pensar em mais nada. Tenho certeza disso. Eu vi essa tragédia nos unindo como nação."

“Tenho total respeito por Volodymyr Zelensky (presidente da Ucrânia). Não importa o que digam sobre ele. Eu votei nele. As pessoas o chamavam de palhaço, mas ele mostrou que é um verdadeiro líder."

"Ele é honesto. Ele também cometeu erros, mas é normal que todos cometam erros. Posso imaginar como é difícil liderar um país. Não tenho dúvidas de que ele é um bom homem. Temos um presidente que agirá de maneira correta. Eu acredito nele."

Ainda na entrevista, o treinador do Sheriff contou que acredita que a paz só será alcançada com uma vitória da Ucrânia: “Acho que a paz só acontecerá quando vencermos. Acho que as exigências da Rússia são impossíveis de alcançar. Não vamos ficar parados. Há necessidade de diálogo, mas não vamos satisfazer seus ultimatos. Vemos negociações acontecendo e espero que eles tenham cérebros suficientes para parar esta guerra. Em primeiro lugar, espero que as crianças e as mulheres não morram mais. Esta é a coisa mais importante."

“Ainda penso em futebol o tempo todo. O futebol é a minha vida. Desde criança comecei a jogar, fui jogador profissional, depois me tornei treinador. Tenho a certeza que continuarei a ser treinador e ganharei troféus."

Mais artigos abaixo

Getty Images

O treinador ainda contou sobre a reação de seus jogadores: “Quando vencemos o Real Madrid, eu não conseguia imaginar isso. Comecei a ter minhas dúvidas no início de fevereiro. Foi quando as notícias se intensificaram sobre o assunto."

“Alguns meninos do Sheriff me ligaram e recebi mensagens de voz. Perguntaram como está minha família, como estão meus filhos. No dia 1 de março, o Sheriff jogou na liga contra um rival e venceu. Obrigado. Alguns treinadores também me enviaram palavras de encorajamento."

“Pensar em futebol me motiva. O futebol é a minha vida. Espero que esta guerra não dure por muito tempo. Vamos vencer e voltarei ao meu trabalho amado."