Vasco x Portuguesa: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Carioca 2022?

Vasco e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h35 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2022. O Vasco, acima de tudo, quer somar pontos para assumir o topo da tabela. Atualmente, divide a liderança com o Botafogo com 10 pontos.

Do outro lado, a Portuguesa busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Estadual. Na quinta posição com sete pontos, a equipe venceu o Bangu por 1 a 0 na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atrás do Botafogo no saldo de gols, o Vasco pode assumir a liderança provisória do Carioca nesta quarta-feira.

Para o confronto em São Januário, o técnico Zé Ricardo pode promover os retornos de Nene e Raniel na vitória sobre o Madureira na última rodada.

Já a Portuguesa, sem perder há três jogos (duas vitórias e um empate), não conta com nenhum desfalque.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição (Luis Cangá) e Edimar; Matheus Barbosa e Juninho, Gabriel Pec, Nene e Bruno Nazario; Raniel.

Provável escalação da Portuguesa: Carlão, Watson, Leandro Amaro, Marcão e Sánchez; Jhonnatan, Wellingtton Cézar e Patrick Valverde; Romarinho, Bruno Santos e Maikinho.

DESFALQUES

VASCO:

Vitinho, Sarrafiore, Weverton Jesus e Yuri Lara: lesionado

PORTUGUESA:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vasco x Portuguesa será transmitido ao vivo pela Record Rio, na TV aberta, pelo canal do Casimiro, na Twitch, e pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira (9).