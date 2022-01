Carioca 2022 na Twitch do Casimiro: quais jogos vão passar, como assistir e mais

O Campeonato Carioca de 2022 já teve início na última terça-feira (25), e tem novidades nos canais e veículos que farão a transmissão das suas partidas. A que mais chamou a atenção foi o anúncio de que os jogos terão transmissões de alguns canais da Twitch.

Dentre esses canais, está o de Casimiro Miguel, que exibirá 16 partidas em seu canal na plataforma.

A GOAL te mostra quais jogos serão transmitidos pelo canal de Casimiro.

Quem é Casimiro Miguel?

Nascido no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1993, Cazé, como é chamado pelos fãs, ganhou muito reconhecimento por suas lives durante a pandemia. Em suas lives, Casimiro apresenta jogos, comentários sobre futebol e até Big Brother Brasil. Apesar de ter ''explodido'' após as lives, Cazé já era bastante conhecido antes da pandemia, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde participa do programa de TV aberta ''SBT Sports Rio'', ao lado de seu parceiro Pedro Certezas.

Em 2021, Cazé ganhou o prêmio de Personalidade do Ano no Prêmio eSports Brasil, ultrapassando grandes nomes do ano passado, como o famoso streamer Gaules. Neste início de 2022, além do anúncio da transmissão do Campeonato Carioca em seu canal, Casimiro bateu o recorde de espectadores simultâneos da Twitch no Brasil, ao transmitir de forma antecipada o primeiro epsódio da série "Neymar - O Caos Perfeito".

Como assistir aos jogos na Twitch

Para assistir os jogos do Campeonato Carioca pelo canal, basta acessar a plataforma e buscar por ''Casimito'', nome do canal de Casimiro.

Caso você não tenha uma conta na plataforma, poderá assistir mesmo sem o cadastro, porém não poderá enviar mensagens na live, já que para utilizar o chat, é necessário ter uma conta na plataforma.

Carioca: quais jogos Casimiro vai transmitir?

O acordo do streamer para transmitir o Campeonato Carioca determina que serão 16 jogos transmitidos em seu canal.

Esses 16 jogos serão determinados pela TV Record, que escolherá os jogos que serão transmitidos em TV aberta, e com isso também serão transmitidos de maneira gratuita no canal do Casimiro na Twitch.

Eu disse que ia trazer novidade e agora posso falar! Achou que eu ia ficar de fora da festa na minha casa? O @Cariocao é nosso! Na próxima quarta, às 21H, temos nosso 1° encontro com a transmissão daquele jeito que você já sabe, né?! Vamo pra cima! Vem comigo? #CariocãoNoCazé pic.twitter.com/Ftyga3O2vY — caze (@Casimiro) January 23, 2022

Até o momento, já foram definidos os jogos transmitidos na TV aberta até a quarta rodada do campeonato, sendo eles: