Vasco prioriza Maracanã e briga pela permissão de uso temporária do estádio

Contrato com a dupla Fla-Flu termina no final de abril e Cruzmaltino pressiona Governo do Estado

O prazo da sexta permissão de uso do Maracanã por Flamengo e Fluminense termina no final de abril (a dupla deseja a extensão ). Ciente desta situação, o Vasco prioriza o estádio e manifestou junto ao Governo do Estado o desejo de fazer parte da concessão provisória, uma vez que o processo de licitação está suspenso.

A situação tem causado grande instabilidade nos bastidores. Flamengo e Fluminense esperam renovar a permissão nos mesmos moldes, ou seja, sem a participação do Vasco e destacam os investimentos feitos em melhorias no estádio nos últimos anos.

Nesta quarta-feira (5), segundo soube a GOAL, o Vasco realizou uma reunião com figuras do alto escalação da 777 Partners, empresa dona de 70% da SAF do clube, e alguns dirigentes do dia a dia do clube. O Maracanã foi um dos temas principais do encontro, onde foi reforçada estratégias para manter o clube na briga pelo estádio.

Na semana passada, o Vasco solicitou o Maracanã para o jogo diante do Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O clube ainda não obteve resposta do Consórcio do estádio e não descarta acionar novamente a justiça. A partida está agendada para o dia 23 de abril.

Conforme trouxe a GOAL, o Vasco montou um projeto para administrar o estádio. O clube se uniu a construtora W Torre e a Legends, empresa responsável pela gestão de várias arenas pelo mundo, como a do Etihad Stadium, do Manchester City, e do Santiago Bernabéu, do Real Madrid, e garante ter estrutura para assumir o comando do local.