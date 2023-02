Vasco monta projeto para melhorar gramado do Maracanã como trunfo na briga pelo Consórcio do estádio

Cruzmaltino trabalha com empresa que cuida dos campos de Manchester City e Real Madrid

Com o prazo da sexta permissão de uso do Maracanã por Flamengo e Fluminense se aproximando da reta final, o tema volta a ficar quente nos bastidores dos clubes do Rio de Janeiro. O Vasco acompanha de perto a situação e trabalha para ter o direito de também fazer parte do Consórcio do estádio.

O Cruzmaltino está montando uma estrutura para solucionar os problemas do gramado, principal argumento da dupla Fla-Flu quando o assunto é levar jogos do Vasco para o Maracanã. O time de São Januário entende que é capaz de administrar melhor a grama do estádio.

Além do Vasco, com a empresa 777 Partners, a construtora W Torre e a Legends, empresa responsável pela gestão de várias arenas pelo mundo, como a do Etihad Stadium, do Manchester City, e do Santiago Bernabéu, do Real Madrid, fazem parte do consórcio “Maracanã para Todos” que visa, no lema, ser o oposto do que propõe a dupla Fla-Flu.

Com a promessa de fazer do gramado do Maracanã um “tapete”, o Consórcio “Maracanã para Todos” também questiona as condições que Fla e Flu administram a grama do estádio. Segundo soube a GOAL, eles montaram um dossiê com declarações de jogadores reclamando das condições do gramado, além de fotos e vídeos que mostram um relvado longe do que se espera para o estádio.

O Consórcio “Maracanã para Todos” também se aproxima de nomes importantes do turismo no Rio de Janeiro prometendo trabalhar para usar o Maracanã como forma de atrair mais turistas para a cidade com eventos para além do futebol. Outra bandeira utilizada é o de cobrar o mesmo valor de aluguel para os clubes do Rio de Janeiro que quiserem utilizar o estádio.

A permissão de uso do Maracanã com Flamengo e Fluminense administrando o estádio foi renovada até abril deste ano. Apesar do pouco tempo, os clubes, especialmente o Vasco, pressionam o Governo do Estado para retomar o processo de licitação, mas ainda não há data para a reabertura.