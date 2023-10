Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (26), em São Januário; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vasco recebe o Internacional na noite desta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Flamengo por 1 a 0 na última rodada, o Vasco volta a campo precisando da vitória. O Cruz-Maltino está na zona de rebaixamento, com 30 pontos.

Do outro lado, o Internacional, com 35 pontos, pode se aproximar do Z-4 em caso de derrota no Rio de Janeiro. Bustos, com problema no tornozelo direito, é tratado como dúvida.

Em 66 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 30 vitórias, contra 22 do Vasco, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Colorado venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Léo Pelé, Gary Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho; Gabriel Pec, Vegetti e Dimitri Payet. Técnico: Ramón Díaz.

Internacional: Rochet; Bustos (Rômulo ou Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Vasco

Patrick de Lucca está no departamento médico.

Internacional

Hugo Mallo, com lesão muscular, está fora.

Quando é?