Vasco inicia negociação por Vina, do Ceará

Meio-campista de 31 anos tem contrato até dezembro de 2024 com o Vozão. Saída ainda é avaliada

O Vasco abriu conversas pela contratação de Vina, meio-campista que pertence ao Ceará. As tratativas ainda são incipientes, mas há otimismo em um acerto com o jogador, como soube a GOAL.

A ideia é que o atleta de 31 anos chegue em definitivo ao São Januário. Mauricio Barbieri, inclusive, deu sinal positivo para a negociação, e o diretor de futebol Paulo Bracks mantém contatos com o estafe do jogador.

Vina tem contrato com o Ceará até 31 de dezembro de 2024, mas com o rebaixamento do clube, avalia a possibilidade de uma transferência. Os cariocas são os principais interessados em contar com o meio-campista para a próxima temporada.

O principal entrave, no momento, é a liberação do Ceará. A diretoria gostaria de receber uma compensação financeira pela saída do atleta, mas entende que terá dificuldades em manter o pagamento dos salários após a queda de receita na Série B do Campeonato Brasileiro.

Na última temporada, Vina esteve em 55 partidas do Ceará, com 4.288 minutos em campo. No período, fez 12 gols e se responsabilizou por cinco assistências. Ele teve atuações de destaque, mesmo com o descenso da equipe.