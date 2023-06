Vasco x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vasco recebe o Goiás na noite desta quinta-feira (22), em São Januário, a partir das 20h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Há nove jogos sem vencer no campeonato, o Vasco entra em campo pressionado, mas terá o apoio de sua torcida para buscar o triunfo. O Cruzmaltino está na zona de rebaixamento, em 19º lugar com 6 pontos.

Do outro lado, o Goiás também vem de uma sequência de quatro partidas sem ganhar e é o 18º colocado, com 8 pontos. Será o jogo de estreia do técnico Armando Evangelista. O português descartou fazer grandes mudanças na equipe titular neste início de trabalho.

"Temos colocado várias situações em cima da mesa. É claro que em apenas uma semana, não podemos alterar tudo porque não temos tempo para trabalhar comportamentos muito diferentes daquilo que o time vinha fazendo. Acho que alterações serão feitas, mas vamos pensar nelas no decorrer do Brasileirão. Introduzir tudo novo neste momento não seria benéfico. Isso vem com treino, jogo e repetição. Isso nos leva à perfeição. Alterar drasticamente aquilo que vinha sendo feito não seria o mais adequado ou inteligente", afirmou.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Vasco ganhou oito vezes, o Goiás cinco, além de sete empates.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Figueiredo (Puma Rodríguez), Lyncon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Andrey Santos e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Alesson (Vinícius) e Matheus Peixoto.

Desfalques

Vasco

Jair e Robson cumprem suspensão, enquanto Barros, De Lucca, Eguinaldo, GB, Manuel Capasso estão no departamento médico.

Goiás

Diego está no departamento médico.

Quando é?