Vasco x Fortaleza: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), em São Januário; veja como acompanhar na TV e na internet

Vasco e Fortaleza se enfrentam na noite deste quarta-feira (18), a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Santos por 4 a 1 e o empate sem gols com o São Paulo, o Vasco busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, ocupa a 17ª posição, com 27 pontos.

Para o confronto, o técnico Ramón Díaz terá o retorno de Rossi, recuperado de uma lesão na coxa, mas Paulinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Fortaleza, classificado para a final da Copa Sul-Americana, vem de vitória sobre o América-MG por 3 a 2 na última rodada do Brasileirão. Com 42 pontos, o Leão busca se manter no G-6.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma sete vitórias, contra quatro do Fortaleza, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Leão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Robson), Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Praxedes, Payet (Rossi), Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Yago Pikachu, Pochettino e Guilherme; Lucero. Técnico: Vojvoda.

Desfalques

Vasco

Paulinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?