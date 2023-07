Vasco faz proposta ao CSKA por Jorge Carrascal

Cruzmaltino formaliza oferta por 50% dos direitos econômicos do jogador

No mercado da bola em busca de reforços, o Vasco enviou uma proposta de 4,5 milhões de euros ao CSKA para comprar 50% dos direitos econômicos de Jorge Carrascal, conforme soube a GOAL.

Nos últimos dias, o Cruzmaltino abriu conversas com o estafe do jogador e recebeu o aval para formalizar uma oferta. Aos 25 anos, Carrascal chama à atenção do mercado da bola e tem outros clubes interessados, inclusive no mercado brasileiro.

Enquanto tenta avançar com o CSKA, o Vasco conversa com o estafe de Carrascal para chegar num denominador comum. A negociação é vista como extremamente difícil. A prioridade do meia é seguir na Europa, mas ele não descarta um bom projeto no futebol brasileiro. Em janeiro, o jogador chegou a ser procurado por clubes do Brasil, mas os russos fizeram jogo duro e pediram uma quantia alta para negociar o atleta.

Aos 25 anos, Carrascal tem os direitos econômicos divididos entre CSKA e River Plate, o clube argentino detém os demais 50% do atleta. O jogador, vale ressaltar, não pode ativar a cláusula de guerra e suspender o contrato com os russos.

Desde a chegada do técnico Ramon Diaz, o Vasco se movimenta no mercado da bola em busca de reforços. O Cruzmaltino oficializou recentemente a saída do atacante Pedro Raul para o Toluca, do México. Com 9 pontos, o time da Colina é o vice-lanterna na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.