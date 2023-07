Vasco tenta a contratação de Jorge Carrascal, do CSKA

Cruzmaltino abre conversas com o estafe do meia e avalia modelo de negócio

De olho no mercado da bola, o Vasco abriu conversas com o estafe de Jorge Carrascal e tenta a contratação do meio-campista do CSKA, segundo soube a GOAL. O modelo de negócio ainda não está definido, mas o time carioca tem a preferência por um empréstimo com opção de compra.

Ainda segundo soube a GOAL, o Vasco tem a concorrência de outras equipes no futebol brasileiro, mas é hoje o time que tem conversas mais avançadas. Carrascal tem o aval do técnico Ramon Díaz, que foi contratado pelo clube, e deve ser oficializado em breve. Vale ressaltar que o argentino já comanda os treinos da equipe.

Aos 25 anos, Jorge Carrascal, iniciou a carreira no Milionários, da Colômbia e soma passagens por Sevilla, Karpaty, da Ucrânia e River Plate. No clube argentino, inclusive, se destacou e foi comprado pelo CSKA.

A situação no futebol russo, que está fora de competições internacionais, no entanto, motivam o desejo do jogador deixar o clube. Um dos empresários do jogador está na Rússia e pretende resolver o futuro do meia nos próximos dias.

No início do ano, Carrascal chegou a ser procurado por clubes do Brasil, mas ouviu que o CKSA só toparia fazer negócio por cerca de 10 milhões de euros. Vale lembrar que os russos têm apenas 50% dos direitos econômicos do meia, os outros 50% pertencem ao River Plate. O jogador, vale ressaltar, não pode assinar a cláusula de guerra e suspender o contrato.