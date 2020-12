VAR acaba com o amor pelo futebol? Liverpool entra em conflito com o árbitro de vídeo

Jogadores dos Reds cobram mais consistência do árbitro de vídeo após rodada polêmica da Premier League

O VAR vive mais um momento turbulento no futebol inglês . Após o empate do último sábado (28) contra o Brighton , jogadores do não pouparam críticas ao árbitro de vídeo e novamente colocaram em cena o debate sobre o uso da tecnologia no esporte mais popular do planeta.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O lance que gerou a revolta dos comandados de Jurgen Klopp envolveu o lateral Andrew Robertson, que cometeu pênalti em Danny Welbeck aos 93 minutos de jogo, quando o placar estava em 1 a 0 para os Reds. Como se o cenário já não fosse dramático o suficiente, a penalidade foi marcada após um longo período de revisão do lance por parte do árbitro.

Mais times

Apesar de não esconder sua frustração com o lance, Jurgen Klopp afirmou que as decisões da arbitragem “foram certas". Enquanto isso, jogadores importantes do Liverpool não fizeram nenhuma questão de amenizar o descontentamento com o lance.

Foto: Getty Images

James Milner usou as redes sociais para expressar seu descontentamento com relação ao VAR, revelando que a constante polêmica em torno do tema está fazendo com que ele "perca o amor" pelo esporte.

“É ‘claro e óbvio’ que precisamos de uma discussão séria sobre o VAR. Certamente não estou sozinho em sentir que estão perdendo o amor pelo jogo em seu estado atual”, afirmou o capitão em sua conta no Twitter.

It’s “clear and obvious” we need a serious discussion about VAR. Sure I’m not alone in feeling like they are falling out of love with the game in its current state. pic.twitter.com/5FGgLtqbHs — James Milner (@JamesMilner) November 28, 2020

Protagonista do lance em questão, o lateral Andrew Robertson também se queixou através das redes sociais. O jogador de 26 anos afirmou que está na hora de os jogadores tomarem um posicionamento sobre como o VAR é utilizado.

"Me pergunto quando as pessoas que estão envolvidas no jogo terão uma palavra a dizer! Dia muito frustrante, mas crédito para o , oponente realmente difícil!", destacou o escocês.

Wonder when the people playing the game will have a say! Very frustrating day but credit to Brighton, really tough opponent! pic.twitter.com/FxluTuThyC — Andy Robertson (@andrewrobertso5) November 28, 2020

Em entrevista concedida antes do duelo contra o Ajax, nesta terça-feira (01), pela Liga dos Campeões , Robertson também seguiu a mesma linha de raciocínio de Milner, afirmando que interrupções desnecessárias do VAR estão tirando a alegria do futebol.

"Eu adorava ir a jogos de futebol e comemorar um gol. Mas isso foi retirado do jogo. Agora você espera dois ou três minutos para ver se há um impedimento. Se for tão difícil assim, então deixe que qualquer decisão seja tomada”, pontuou o lateral.

"Millie [Milner] expressou o que os jogadores e muitos fãs de futebol estão sentindo. Muitas pessoas com quem converso não gostam mais de assistir futebol quanto antes", completou.

Consistência do VAR em discussão

Foto: Getty Images

Além de mostrar seus descontentamento com o árbitro de vídeo, o camisa 26 também chamou atenção para a necessidade de uma discussão sobre o modo como o VAR é utilizado.

"Quando o VAR chegou, acreditávamos que não haveria áreas cinzentas, que tudo seria preto e branco, e não acho que estamos tendo isso agora. Há muitas melhorias a serem feitas porque os mesmos erros do começo ainda estão sendo cometidos”, destacou.

Mais artigos abaixo

Além da penalidade marcada contra o Liverpool, a rodada da Premier League contou com outras polêmicas envolvendo o árbitro de vídeo. Possíveis pênaltis não marcados em Marcus Rashford ou Adama Traoré, e o gol anulado do Aston Villa nos minutos finais da partida, foram alguns deles.

"Estamos apenas à procura de consistência. Acreditávamos que isso seria possível com o VAR. Espero que isso possa acontecer a tempo, porque o futebol precisa disso", concluiu.