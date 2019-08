Van Dijk levou a 'prévia' da Bola de Ouro para alegria de Klopp: "é de todos nós"

Zagueiro holandês recebeu o prêmio de melhor zagueiro e melhor jogador da última temporada europeia

Virgil Van Dijk fez história ao desbancar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no prêmio de melhor jogador da última temporada europeia, o reconhecimento é visto por muitos como uma "prévia" da Bola de Ouro. O título do na , a luta ponto a ponto com o pela Premier League e a final alcançada com a na UEFA foram fundamentais para essa escolha. O treinador dos Reds, Jürgen Klopp não conteve a alegria de ver seu atleta no topo e afirmou que o prêmio é de todo o grupo de jogadores do Anfield.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Brilhante! É realmente um grande feito. Eu queria ligar para ele imediatamente, mas ele teve que ir ao palco. Eu estou muito feliz por ele. Eu também estou muito feliz por nós porque ele sabe quem sem os rapazes junto com ele, não poderia ter conquistado o prêmio. É um troféu para todos nós, mas nós mandamos nosso grande cara ir lá buscar. É muito raro um defensor conseguir o prêmio. Sim, todos nós amamos gols, queremos marcar e ver gols, mas a cada dia mais as pessoas começam a gostar de defensores", falou Klopp.

O técnico alemão defendeu seu atleta e o considerou o melhor zagueiro do mundo na atualidade. Opiniões como a de Klopp são cada dia mais comuns e apontam que o holandês pode ser o primeiro defensor a conquistar a Bola de Ouro desde Fabio Cannavaro, em 2006.

"Virg é um defensor excepcional. No momento ele é 100% o melhor zagueiro do mundo, por isso ele merece completamente o prêmio. Isso é a cereja do bolo da Champions League da última temporada", disse o treinador.

Mais artigos abaixo

Klopp aproveitou para falar também sobre o arqueiro brasileiro Alisson, que ganhou o prêmio de melhor goleiro da última temporada europeia.

"Eu diria que foi muito, muito, muito merecido. Ele fez defesas excepcionais. Na sua primeira temporada conosco ele imediatamente conquistou a Champions League. Que ano ele teve, ganhou a Champions League, ganhou a e agora foi o melhor goleiro da última temporada", falou o treinador.